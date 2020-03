Fortnite 12.20: le novità della Battaglia Reale

Quest’oggi è arrivato l’ultimo update di Fortnite, l’amato gioco di Epic Games. Parliamo precisamente dell’aggiornamento di Fortnite 12.20, il quale ha introdotto molteplici novità per Salva il Mondo e la Modalità Creativa. Ovviamente non ci siamo dimenticati della Battaglia Reale, ma come sempre Epic Games non ha rilasciato un changelog ufficiale. Perlomeno, la novità principale di questa settimana è stata immortalata da un video ufficiale, che potete trovare poco sotto.

Parliamo degli elicotteri che ora sorvolano la mappa dell’isola di Fortnite 12.20. Al contrario di quanto detto dai rumor, il nuovo mezzo non sarà limitato a un singolo giocatore, ma permetterà di trasportare l’intera squadra, in cerca di bottino e nemici. Fortnite non è però il primo a introdurre questo tipo di mezzo all’interno del gioco: COD, infatti, l’aveva già inserito in Blackout e nella recente Warzone.

Non si tratta dell’unica novità. Avremo infatti accesso a nuovi eventi a tempo. I giocatori che hanno il Pass Battaglia possono prendere parte alla MAT “Operation: Dropzone” nella quale ogni giocatore a una serie di perk che possono essere usati per avvantaggiarsi sugli avversari. Ci saranno poi delle sfide speciali che ricompenseranno i giocatori con 80.000 XP cadauna.

Ovviamente non mancano tutta una serie di correzioni ai bug e ai glitch, che renderanno il gioco meno problematico. Ovviamente non è detto che non vi siano altre correzioni minori non annunciare e ancora non trovate dai giocatori: aggiorneremo l’articolo nel caso nel quale vengano scoperte nuove informazioni interessanti. Diteci, cosa ne pensate di quanto introdotto fino a questo momento da Epic Games? Fortnite 12.20 vi sta convincendo, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?