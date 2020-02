Fortnite Stagione 2: Pokimane contro il Battle Royale, ecco qual è il problema

Questa settimana ha finalmente avuto inizio la Stagione 2 di Fortnite, il battle royale di Epic Games. L’aggiornamento 12.00 ha introdotto tutta una serie di novità, ma come spesso accade non tutte sono state apprezzate dai giocatori e, in particolar modo, dagli streamer, i quali hanno occasione di far sentire la propria voce più facilmente rispetto al videogiocatore medio. Oggi è il turno di Pokimane, nota streamer dedicata all’opera di Epic Games.

La ragazza, Imane Anys all’anagrafe, ha infatti affermato, in tono fortemente sarcastico, di “amare il C4”. Ha poi continuato dicendo che a suo parere Epic Games dovrebbe rimuoverlo subito. Pokimane è infatti stata eliminata durante una sua partita proprio dal C4. Ricordiamo che l’arma è già stata depotenziata rispetto al passato, ma comunque non è particolarmente apprezzata.

Perlomeno, Pokimane non ha solo parole negative per Fortnite Stagione 2. La streamer ha infatti ammesso che le skin sono veramente molto belle. Sembra infatti essere un’opinione condivisa da molti, anche se non è stato apprezzato il fatto che ogni account può ottenere le skin di una sola fazione tra quelle proposte: probabilmente Epic metterà a disposizione le altre nel negozio, conclusa la stagione, ma questo potrebbe solo far arrabbiare i giocatori.

Pokimane, in conclusione, sembra essere ottimista per il futuro di Fortnite Stagione 2: la ragazza ha infatti affermato che si dedicherà ancora alla modalità coppia. Questo iniziale consenso sarà sicuramente gradito a Epic Games, che arriva da varie settimane difficili, povere di contenuti e novità, probabilmente causate anche dalla necessità di ultimare i preparativi per l’inserimento del motore fisico Chaos che, sul lungo periodo, potrebbe permettere qualcosa di veramente nuovo all’interno del Battle Royale o della Modalità Creativa.