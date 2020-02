Fortnite Stagione 2: tutte le novità dell’aggiornamento 12.00

Sono stati giorni intensi per gli appassionati del battle royale di Epic Games. Tutti attendono Fortnite Stagione 2, sopratutto dopo una Stagione 1 che ha rallentato i tempi e l’introduzione di novità. Da domenica, gli sviluppatori hanno rilasciato tutta una serie di teaser che ci hanno permesso di capire che il tema portante sarà l’oro, ma abbiamo faticato a carpire altri dettagli concreti. Ora, però, abbiamo tutte le risposte. Epic Games ha infatti rilasciato l’aggiornamento 12.00 per Fortnite Stagione 2 che introduce tutta una serie di novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, possiamo trovare le Gallerie Yacht, Squalo e isola Squalo. L’isola “Lo Squalo” è un’isola sabbiosa con una base segreta all’interno. L’isola “Centro griglia piana” è un modello con griglia piana per progettare centri in evidenza. Mentre “Centro Isola Fluttuante” è, come dice il nome stesso, un’isola fluttuante per progettare centri in evidenza. Ovviamente non mancano molte correzioni di bug e, inoltre, è stato aggiunto l’oggetto consumabile “Cartone insidioso” che permette ai giocatori di posizionare fino a cinque scatole di cartone con le quali nascondersi; l’oggetto si ricarica nel tempo.

Per quanto riguarda Salva il Mondo, abbiamo la serie di incarichi “Non si balla”. L’operazione Cuori spezzati permetterà di ottenere Farrah Cuordipietra che dispone del vantaggio Freccia di Cupido (le frecce, se colpiscono l’avversario, si frammentano e infliggono il 20% di danno a fino 3 nemici vicini). Sono inoltre tornati gli WarGames: ci saranno incarichi giornalieri e settimanali per ottenere biglietti evento, oro, stendardi, materiali evoluzione e VANTAGGI premio.

Abbiamo anche il personaggio Hawk Impetuoso con il vantaggio Stordimento assoluto (i colpi Destro e mancino hanno il 37.5% di probabilità di stordire il bersaglio per 2 secondi). Al negozio si aggiunge anche l’Arco Canto d’Amore che, con un colpo caricato, stordisce i nemici per 10 secondi (i danni da arma, però, interrompono l’effetto). Epic ci ricorda anche che il Lama Lunare è disponibile per 500 biglietti lunari: i lama saranno eliminati con l’aggiornamento 12.10, quindi conviene usare i biglietti subito se non si vuole aspettare il prossimo evento lunare.

Per ora non sono disponibili informazioni sulla Battaglia Reale: aggiorneremo l’articolo appena Epic Games condividerà le novità.

Queste erano le novità di Fortnite Stagione 2 e del suo aggiornamento 12.00. Diteci, cosa ne pensate? Era proprio quello che vi aspettavate, oppure siete rimasti sorpresi da quanto realizzato da Epic Games?