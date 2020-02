Fortnite Stagione 2: statua d’oro svelata, il nuovo teaser rivela altre informazioni

Manca sempre meno alla data di uscita di Fortnite Stagione 2, la nuova season del Capitolo 2. Si tratta di una novità molto attesa sopratutto dopo varie settimane povere di contenuti interessanti. Epic Games si sta però preparando a dare ai giocatori qualcosa di molto interessante e, come sempre, ha iniziato a rilasciare una serie di teaser. Abbiamo ormai capito che il tema portante sarà l’oro, ma ora abbiamo modo di scoprire qualcosa di più a riguardo.

Prima di tutto, qui sotto potete vedere il più recente tweet dell’account ufficiale di Fortnite. Si tratta di una “versione 2” di un precedente tweet, rilasciato durante la notte. In questo caso, possiamo vedere un busto d’oro: il volto è coperto da un simbolo, una sorta di maschera. Il tweet riporta inoltre la dicitura FN. CH02. S02. (Fortnite Chapter 02 Season 02) e Origin == Au: quest’ultimo è ovviamente il simbolo chimico dell’oro; è invece interessante il doppio uguale, solitamente usato in matematica e, sopratutto, in programmazione per indicare una comparazione tra due valori. Infine, abbiamo i numeri 022020, data di inizio della Stagione 2 di Fortnite (20 febbraio 2020).

Nell’immagine possiamo anche vedere una serie di parole in varie lingue: la versione italiana è “scagnozzi”, le altre lingue propongono parole simili. Non è chiaro a cosa faccia riferimento, ma se pensiamo all’oro e alla possibilità di “rubarlo con la propria banda”, scagnozzi acquisisce un senso. I frammenti d’oro mostrano inoltre tramite riflesso una serie di immagini: possiamo vedere il logo EGO, già noto ai fan, dei giocatori che planano cercando di salvarsi dalla Tempesta e l’interno di alcune stanze, una delle quali mostra quelli che sembrano dei server.

Inoltre, recentemente alcune pubblicità apparse in giro per il mondo hanno messo a disposizione un numero telefonico che, se chiamato, indica una serie di coordinate sulla mappa: potrebbe trattarsi di aree che subiranno una modifica o di zone interessate da eventi temporanei, per ora possiamo solo speculare. Mancano solo un paio di giorni all’inizio di Fortnite Stagione 2, quindi l’attesa non sarà lunga.