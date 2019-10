10 bellissimi gadget di Fortnite per i fan del gioco

Abbiamo selezionato per voi 10 gadget Fortnite che un vero fan non potrebbe lasciarsi scappare! Dal Lama ai pad Xbox one passando per l'abbigliamento!

Fortnite è un fenomeno che sembra non arrestarsi, lo provano gli ultimi avvenimenti legati al buco nero e al capitolo 2 del battle royale targato Epic Games che ha saputo unire milioni di giocatori davanti a uno schermo sostanzialmente nero per ben 48 ore. Che piaccia o no, quindi, Fortnite è ormai divenuto un vero e proprio simbolo della cultura pop, capace di essere riconoscibile e presente in svariate opere tra cui anche l’ultimo Avengers: Endgame.

Il suo essere così popolare e di successo non poteva che portare allo sviluppo di un vero e proprio brand da parte di Epic Games , capace di dare vita a gadget, abbigliamento, action figure, peluche e tanto altro. Un nome che viene, di conseguenza, non più rapportato unicamente alla parte videoludica del prodotto, ma anche a una serie di oggetti e beni di consumo quotidiano, oltre che i classici memorabilia.

Per questo motivo abbiamo deciso di ricercare quelli che sono i migliori oggetti dedicati al merchandising di Fortnite, selezionandoli per poterveli proporre con l’assoluta varietà e qualità, evitando quelli che potrebbero essere possibili imitazioni. Ecco quindi i 10 migliori gadget per i fan di Fortnite! Si poteva non partire con uno degli iconici simboli del gioco?

Llama Peluche di Fortnite

Il Llama di Fortnite è divenuto col tempo iconico per tutti i giocatori, soprattutto grazie ai diversi tesori che esso riesce a trasportare durante la partita. Il Llama è presente sulla maggior parte del merchandising, ma averlo accanto mentre si dorme o sul letto come decorazione in formato peluche potrebbe sicuramente far piacere agli appassionati del titolo Epic Games.

» Clicca qui per acquistare il Lama Peluche di Fortnite

Carte da gioco e Album di Fortnite

Poteva esistere un fenomeno come Fortnite senza carte da gioco, figurine e album? Certo che no! Ed ecco che Epic Games in collaborazione con Panini propone una serie di buste con carte da collezioni per ogni personaggio, oggetto e arma del titolo. Collezionarle tutte richiede tempo, ma se amate questo tipo di collezionismo potrebbe davvero piacervi l’idea di sbustare come si faceva e si fa con le carte Magic.

» Clicca qui per acquistare il Pacco carte da gioco Fortnite

» Clicca qui per acquistare il Collector Tin’s con carte da gioco Fortnite

» Clicca qui per acquistare Album con carte da gioco Fortnite

Xbox Controller di Fortnite

Giocate a Fortnite su Xbox o PC? Allora questo pad in edizione limitata non può mancare nella vostra collezione. Oltre ad avere uno sgarciante colore viola e un impatto esteticamente notevole, il controller Xbox rimane ancora oggi la miglior scelta per giocare su PC con un gamepad di qualità.

» Clicca qui per acquistare l’Xbox Controller di Fortnite

Zaini dedicati a Fortnite

Avete figli appassionati di Fortnite o siete semplicemente dei ragazzi che dopo una lunga giornata di studio amano passare il tempo sul popolare battle royale? Allora questi zaini dedicati al gioco di Epic Games potrebbero fare al caso vostro. Ve ne proproniamo tre, molto simile dal punto di vista strutturale, ma con motivi e colori diversi e adatti a ogni tipologia di gusto. Perfetti sia per andare a scuola che per usarli per qualche gita.

» Clicca qui per acquistare lo Zaino luminescente di Fortnite

» Clicca qui per acquistare lo Zaino Camouflage di Fortnite

» Clicca qui per acquistare lo Zaino Personaggi di Fortnite

Abbigliamento di Fortnite

Tutti amano vestirsi con magliette, felpe e pantaloni dedicati a un film o un videogioco preferito e anche Fortnite propone un vestiario ampio adatto per qualunque tipo di gusto. Oggi vi proponiamo una cuffia per le fredde giornate invernali che si stanno avvicinando, una felpa perfetta per il periodo attuale dell’anno e la classica Maglietta Take the L.

» Clicca qui per acquistare la Cuffia di Fortnite

» Clicca qui per acquistare la Felpa di Fortnite

» Clicca qui per acquistare la Maglietta Take the L di Fortnite

Monopoly di Fortnite

Amate la competizione con i giochi da tavolo e volete vincere contro i vostri amici in ogni singolo Monopoly esistente? Ebbene, sembra strano lo sappiamo, ma oltre a Game of Thrones, Halo e tanti altri, esiste anche un Monopoly dedicato a Fortnite con carte, luoghi e pedine interamente personalizzate a tema.

» Clicca qui per acquistare il Monopoly di Fortnite

Loot Chest di Fortnite

Ogni volta che appare una Loot Chest durante una partita gli occhi cominciano a brillare, portando a sognare già eventuali equipaggiamenti utili per portare alla tanta agognata vittoria durante la battaglia reale. Avere questa piccola loot Chest in casa o in ufficio sopra la propria scrivania potrebbe essere simpatico, soprattutto se all’interno è possibile trovare anche qualche sorpresa!

» Clicca qui per acquistare la Loot Chest con personaggi di Fortnite

Coperte di Fortnite

L’inverno si sta avvicinando e con lui anche il freddo tagliente. Cosa c’è di meglio di una bella cioccolata calda e di un bel film sotto le coperte, magari con la propria anima gemella? Magari un bel piumino o una bella coperta bella morbida di Fortnite? Assicuratevi di avere però una ragazza o un ragazzo appassionato del suddetto gioco, non sia mai che possa rovinarvela.

» Clicca qui per acquistare il Piumino di Fortnite

» Clicca qui per acquistare la Coperta in Pile di Fortnite

Funko POP di Fortnite

I Funko POP sono tra gli oggetti da collezione più amati. Ormai esistono per ogni film, videogioco e fumetto esistente, compreso ovviamente Fortnite. Per l’occasione ne abbiamo selezionati tre, due dei quali iconici per quanto riguarda la prima amatissima stagione del suddetto gioco: il Cavaliere Nero e lo Skull Trooper.

» Clicca qui per acquistare il Funko POP del Cavaliere Nero di Fortnite

» Clicca qui per acquistare il Funko POP dello Skull Trooper di Fortnite

» Clicca qui per acquistare il Funko POP dello Schiaccianoci di Fortnite

Nerf dedicati a Fortnite

A chi non piacerebbe sfogarsi con proiettili di gomma piuma di tanto in tanto? I Nerf sono tra i migliori prodotti per quanto concerne i combattimenti con fucili giocattolo; non fanno male, i proiettili sono riutilizzabili e costano poco, se poi immaginate di poterne comprare uno con la stessa forma della vostra arma preferita di Fortnite il tutto prende una piega ancora migliore, potreste pensino pensare di ricreare una battle royale direttamente sotto casa vostra!

» Clicca qui per acquistare il Blaster Pistola Nerf di Fortnite

» Clicca qui per acquistare il Lanciarazzi Nerf di Fortnite

» Clicca qui per acquistare il Fucile d’Assalto Nerf di Fortnite

