Fortnite Stagione 5: l’incredibile trailer mostra i primi dettagli

Sono passate solamente poche ore dall’evento di Fortnite che ha fatto da ponte tra la Stagione 4 e la 5, e come volevasi dimostrare ciò che è stato proposto da Epic Games è stato un qualcosa di fantastico. Il combattimento con Galactus è stato ricco di colpi di scena e citazioni di alto livello, e sappiamo che i giocatori faranno fatica a dimenticarsi uno show del genere. Il tutto però ha lasciato con il fiato sospeso i fan del titolo di Epic, con una piccolissima anticipazione sulla quinta stagione.

Dopo che sul sito di Epic è apparso un nuovo countdown, questa mattina finalmente si è alzato il sipario sulla Stagione 5 di Fortnite. A dare il via alle novità della stagione invernale è stato pubblicato anche un nuovo incredibile trailer. Questo filmato racchiude in circa due minuti quelli che saranno i fili conduttori e la trama principale da oggi in poi. Tra le prime novità che abbiamo potuto scrutare, ci sono anche delle sorprese molto gradite: ecco il trailer.

Punto Zero è il nome di quello che possiamo definire come il nuovo arco narrativo di Fortnite Stagione 5. Come si può vedere dal trailer, dopo l’evento di Galactus il punto zero sull’isola del battle royale si è esposto ed è venuto a crearsi uno strano loop che per ora sembra impossibile da spezzare. I primi indizi sembrano indirizzarci verso una stagione che ci porterà a fare la conoscenza di diversi cacciatori provenienti da numerosi universi paralleli.

Tra questi c’è anche la tanto vociferata coppia di The Mandaloria; Mando e il Bambino, quest’ultimo conosciuto sul web anche come Baby Yoda. Cosa ne pensate di questo primo approccio alla Stagione 5 di Fortnite? Vi è piaciuto il nuovo trailer introduttivo alle nuove tematiche e alla trama? Fatecelo sapere con un commento.