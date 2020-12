Fortnite, l’evento di Galactus ha cambiato tutto?

Lo avete visto in diretta? In tanti ci eravamo chiesti cosa sarebbe accaduto, ma la battaglia per il Nexus sembra essersi appena conclusa a causa dell’arrivo di Galactus sull’isola di Fortnite. I nostri eroi si sono uniti per sconfiggere l’abominevole divoratore di mondi. Con la fine di questo evento si è inoltre andato ad aprire un nuovo capitolo per il gioco di Epic Games che da domani introdurrà anche un nuovo sistema di abbonamento che permetterà a tutti i giocatori più fedeli di avere tanti oggetti sbloccabili a costo di una piccola somma mensile.

Andiamo a vedere invece cosa è successo durante l’evento che si è appena concluso. Come da un po’ di tempo a questa parte per accedere all’evento era disponibile una modalità apposita che metteva i giocatori in posizione, pronti a combattere l’imminente minaccia di Galactus a borda dell’Helicarrier. Una volta che l’evento è iniziato la battaglia contro il divoratore dei mondi è iniziata a bordo di un bus della battaglia completamente modificato per l’occasione.

Scontri contro droni, Iron Man, Thor e laser a non finire. Questo nuovo evento di Fortnite setta una nuova asticella per gli eventi live in-game. I giocatori hanno dovuto quindi unire le forze per sconfiggere questa minaccia. Ma ora è rimasto solo un countdown di 7 ore e non si sa cosa accadrà.

Fateci sapere cosa ne pensate dell’evento e soprattutto se avete cercato di indovinare cosa sarebbe accaduto oggi. Come sempre, ogni volta il titolo di Epic cerca di evolversi e andare oltre il media videoludico. Fortnite è entrato ormai a far parte della cultura POP, e ogni volta che ci sono questi eventi attira a se milioni e milioni di spettatori. Voi cosa ne pensate di questo evento e di Epic Games?