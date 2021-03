Fortnite: The Rock nella Stagione 6? Potrebbe già essere presente

La Stagione 6 di Fortnite è cominciata con il piede sull’acceleratore. Dopo che i giocatori hanno giocato il primo evento per giocatore singolo in assoluto, il titolo Epic Games si è rinnovato con tutta una serie di novità e grossi cambiamenti. Ora, non sappiamo cosa ci aspetterà nel futuro del titolo di successo, ma stando ad un criptico messaggio postato da The Rock su Instagram, in molti stanno pensando seriamente che l’attore ed ex wrestler sia in arrivo all’interno dell’isola del battle royale come nuovo crossover.

Per tutta la durata della quinta stagione, Epic si è sbizzarrita nel proporre diversi crossover che hanno introdotto in Fortnite vari personaggi di film, serie TV, fumetti, videogiochi e altri franchise d’intrattenimento. È ancora troppo presto per dire se la sesta stagione seguirà lo stesso percorso, ma stando ai primi indizi sembra che la compagnia statunitense abbia in cantiere diversi crossover che andranno ad espandere a dismisura i confini del proprio titolo.

Proprio di recente, gli appassionati di Fortnite non hanno potuto fare a meno di non notare un particolarissimo video che Dwayne “The Rock” Johnson ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Questi fan stanno cominciando a pensate che il tutto sia un neanche troppo velato suggerimento che collega l’icona del wrestling ad uno dei nuovi personaggi che abbiamo visto in Fortnite, ossia il misterioso Fondazione.

Un altro indizio che ci spinge a credere che Fondazione sia in realtà The Rock è una nuova scoperta fatta dai dataminer. Le ricerche di questi utenti hanno fatto emergere un file che cita il nome “DJ” sotto la dicitura Fondazione. Se così fosse, non solo The Rock andrebbe a debuttare in Fortnite durante la Stagione 6, ma il tutto sembra suggerirci che in teoria l’abbiamo anche già visto in azione.