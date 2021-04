Fortnite: svelata la data di inizio dell’evento di Neymar

La notizia era arrivata diverse settimane fa: tra le new entry nell’universo di Fortnite a breve assisteremo all’arrivo del calciatore Neymar Jr. La Stella del PSG sarà il primo calciatore a mettere piede nel sempre più vasto universo creato da Epic Games, dopo che nel battle royale sono atterrati personaggi di tutta una varietà di media d’intrattenimento che spaziano dal cinema fino al mondo dei fumetti; senza contare tutti gli artisti musicali che hanno fatto concerti in Party Royale.

A darci più di qualche indizio sull’arrivo di Neymar in Fortnite sono i soliti attivissimi dataminer. Questa volta tocca a Twea su Twitter suggerirci qualche informazione relativa a quello che sarà un vero e proprio evento dedicato all’attaccante della squadra di Parigi. Neymar debutterà nel titolo Epic Games a partire dal prossimo 27 aprile insieme ad un evento tutto dedicato che aggiungerà anche una serie di nuovi contenuti al titolo di successo.

Come ci viene suggerito da Twea, oltre al personaggio di Neymar saranno inseriti ben 11 nuovi oggetti cosmetici. Infine, il tutto sarà parte delle versioni di gioco 16.20 e 16.30, il che ci fa intuire che i giocatori potranno godere di questo nuovo evento per la durata di circa un mese intero. Attualmente il gioco è ancora nella versione 16.10, ma manca meno di una settimana al prossimo grande aggiornamento che dovrebbe venire rilasciato il prossimo martedì.

– 11x Cosmetics – Release Date: April 27th – Added In The Files: v16.20 – v16.30

Ora che il mondo di Fortnite si è espanso anche verso l’universo sportivo, non ci sono veramente più limiti e possiamo aspettarci di tutto e di più dal futuro di questo titolo di successo. D’altronde, basta pensare che in questa nuova stagione coesisteranno nello stesso universo Neymar e dei dinosauri.

