Fortnite: svelati i primi indizi sul Capitolo 3! Manca sempre meno

Questa mattina abbiamo assistito all’annuncio ufficiale del crossover tra Fortnite e Naruto. Tra un trailer e una serie di informazioni più dettagliate sulle skin e sugli oggetti estetici, gli appassionati del titolo Epic Games hanno potuto spendere una mattinata ad analizzare le prossime novità in arrivo nel titolo. Oltre a questo, però, alcuni dataminer stanno già facendo uscire alcune immagini relative alla fine del Capitolo 2.

Tra i dataminer più attivi c’è il solito ShiinaBR che, come ad ogni grosso aggiornamento in arrivo per Fortnite, rilascia sul proprio account Twitter tutta una serie di scoperte che riesce a fare nei file di gioco. Una delle novità più interessanti è uno screenshot che citta la fine del Capitolo 2 del battle royale di Epic Games. Questo significa che siamo sempre più vicini all’inizio del Capitolo 3.

Per il momento è molto difficile capire quale sarà il tema principale del prossimo capitolo di Fortnite, ma siamo sicuri che nel corso dei prossimi giorni gli stessi dataminer sapranno scovare nei file di gioco.

Gli appassionati sono pronti a tirare le somme sul Capitolo 2, quindi, con molti giocatori che non sono mai riusciti a farsi piacere del tutto i vari contenuti proposto. La fanbase di Fortnite, infatti, si è divisa in due molto spesso ad ogni nuova stagione che veniva proposta e chissà se il Capitolo 3 saprà convincere tutti fin dai primi momenti.