Fortnite: ecco tutte le Skin e gli oggetti cosmetici di Naruto

Quest’oggi, dopo una serie di rumor è finalmente stato ufficializzato il crossover tra Fortnite e Naruto con un breve trailer già ricco di informazioni. Oltre a vedere in azione la leggendaria squadra di Kakashi, abbiamo potuto dare un’occhiata ad alcune delle skin principali di questo crossover. Come al solito, però, nel titolo Epic Games saranno inseriti tutta una serie di diversi oggetti cosmetici a tema, e un dataminer è già riuscito a mostrarceli tutti.

Per poter dare uno sguardo in anticipo su quelle che saranno le novità estetiche del nuovo aggiornamento a tema Naruto in Fortnite, dobbiamo ringraziare lo YouTube/dataminer conosciuto in rete come ‘ShiinaBR’. Questo utente, molto popolare in tutta la community del batttle royale di Epic Games, ha da poco pubblicato un video sul proprio canale in cui mette in bella mostra tutte le Skin e gli oggetti cosmetici di questa collaborazione.

Oltre a vedere più nel dettaglio le quattro Skin presenti anche nel trailer d’annuncio, ovvero: Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, possiamo vedere alcune versioni alternative di queste Skin e una serie di oggetti estetici nuovi mai apparsi nel trailer. A tutto ciò si vanno ad aggiungere anche una serie di Skin esterne al mondo di Naruto, ma che sono delle novità per il titolo battle royale di Epic Games.

Di crossover in Fortnite ne abbiamo già visti moltissimi e di tutti i tipi, ma questo di Naruto è davvero uno dei più interessanti e particolari mai proposti. Non vediamo l’ora di vedere come si espanderà l’universo creato da Masashi Kishimoto anche nel popolarissimo battle royale.