Fortnite v15.20: le novità dell’aggiornamento

Ormai ci siamo, dopo una lunga pausa dovuta alle festività natalizie, Fortnite sta per ottenere un nuovo aggiornamento che porterà il famoso battle royale alla versione 15.20. Dopo l’arrivo della Stagione 5, questa è la seconda grossa aggiunta di contenuti al titolo Epic, e come al solito ci aspettiamo diverse novità dopo che il team di sviluppo ha concluso la solita manutenzione che precede questi aggiornamenti.

Fortnite 15.20, le novità

Cacciatori di Taglie

Tra le più grosse novità che sono state inserite insieme alla Stagione 5, il battle royale di Epic Games ha aperto le porte a tutta una serie di nuovi personaggi provenienti da altri universi. Questi Cacciatori di Taglie sono il fulcro della nuova stagione, e man mano che entriamo sempre più nel vivo ne vediamo arrivare sempre di nuovi. Insieme ai già presenti Mando di The Mandalorian, Ktratos di God of War e Master Chief di Halo. Stando a quanto scoperto dai dataminer starebbe per fare il suo debutto sull’isola di Fortnite anche il Predator dell’omonimo film del 1987.

Nuove Armi

Con l’aggiornamento 15.20, Epic Game coglie la palla al balzo e decide di rimpolpare il battle royale con tutta una vasta gamma di nuove bocche da fuoco. Come di consueto, i dataminer sono stati i primi a scovare con anticipo queste novità ancor prima dell’annuncio ufficiale. Scopriamo quali sono queste nuove armi esotiche che verranno aggiunte in Fortnite con l’ultimo update.

Hop Rock Dualies

Lever Action Shotgun

Upcoming Exotic Weapons: – Run Gun SMG: increases your running/walking speed (i had a footage with @ximton but i deleted it and i'm too lazy to record it again)

– Freeze AR: gives chiller trap effect to other players

– Slurp Bazooka: maybe scrapped — HYPEX (@HYPEX) December 29, 2020

Nuove Skin e Bundle

Non ci sarebbe un nuovo aggiornamento di Fortnite senza nuove Skin e oggetti cosmetici da inserire nel gioco. Epic Games ormai sta prendendo ispirazione da ogni dove, e con la “scusa” del multiverso anche sull’isola del battle royale, mai come in questa stagione ci troviamo davanti ad una varietà di stili di una ricchezza senza precedenti. Insieme alla notizia del ritorno imminente della Skin di Travis Scott nell’Item Shop, ecco quali sono le Skin introdotte con la patch che porta il gioco alla versione 15.20.

Ruby Shadow – Skin

Orin – Skin

Tess – Skin

Tess – Bundle

Machinist Mina Pack – Bundle

v15.20 new cosmetics Not pictured: 2 gliders pic.twitter.com/LPBltIJVm0 — Lucas7yoshi – Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) January 13, 2021

Fortnite 15.20 Salva il Mondo

Per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, questa settimana Willow Rossa avrà una serie di nuovi incarichi da affidarvi. Oltre a ciò, sarà possibile trovare all’interno della modalità anche un’arma speciale: il Lancia Palle di Neve. Con questo armamento, i giocatori potranno lanciare proiettili ghiacciati contro i nemici a partire dal prossimo 16 gennaio, quando l’arma sarà ottenibile presso il Negozio dell’Evento.

Fortnite 15.20 Modalità Creativa

Novità anche per la Modalità Creativa, che in questa settimana di aggiornamento proporrà ai giocatori due aggiunte da non perdere. Scopriamo insieme quali novità attendono gli appassionati della modalità che mette al centro la creatività dei giocatori.

Prefabbricati Passatempi Pomposi

Fucile a ripetizione Cowboy

Infine, insieme a delle nuove sfide settimanali che verranno proposte man mano che proseguirà la Stagione 5, questo aggiornamento alla versione 15.20 rilascia tutta una tutta una serie fix che vanno a sistemare vari bug nel gioco e a migliorare molti degli aspetti generali dell’esperienza.