Fortnite: risolto un bug riguardante la crew, v-bucks in regalo

A fine Novembre vi avevamo parlato di uno speciale abbonamento pensato da Epic Games rivolto a tutti gli appassionati di Fortnite. Questo fu annunciato poco prima del lancio della Stagione 5, trapelato online e scovato dai soliti ed insaziabili dataminer che popolano il battle royale. L’azienda americana ha chiesto pareri ai fan, i quali hanno preso il tutto con filosofia. In effetti il pass “Fortnite Crew” è un vero affare per coloro che giocano assiduamente al titolo. Al modico prezzo di 11,99€ al mese riceveremo il Battle Pass completo del momento, 100 V-Bucks, ed un nuovo pacchetto di oggetti cosmetici tra cui una skin inedita per tutti coloro che fanno parte del club.

I giocatori hanno potuto ottenere così durante il primo mese di vita, la skin fu quella Galaxia che tanto è piaciuta agli appassionati del battle royale free-to-play. A fine 2020 gli abbonati al servizio hanno avuto un bug che gli impediva di ricevere i 1000 V-Bucks promesse dal contratto. Ebbene, Epic Games è riuscita a risolvere il problema prontamente ed ora i giocatori sfortunati stanno ricevendo la valuta che gli spettava.

We’re in the process of granting 1,000 V-Bucks to impacted Fortnite Crew subscribers. Along w/ the 1,000 V-Bucks grant, impacted subscribers are receiving a 500 V-Bucks bonus.

If you haven’t received your V-Bucks or see an error message, we’re still completing the process.

