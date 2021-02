Fortnite sta per tingersi di orrore, svelata l’ultima skin?

La Stagione 5 di Fortnite, come ben sapranno gli appassionati, sta giungendo al termine. Questa è sicuramente stata quella che ha più impressionato, specialmente per l’enorme quantità di crossover annessi. Ricordiamo l’ultimo, ad esempio, con i personaggi del famoso picchiaduro Street Fighter. Recentemente vi abbiamo parlato di una possibile collaborazione con I Griffin, notizia che ha fatto sorridere un po’ tutti. Purtroppo, Peter Griffin al momento non approderà nel battle royale targato Epic Games per il dispiacere della gente, ma un altro iconico personaggio cinematografico sembrerebbe fare il debutto.

Diversi mesi fa si pensava che Fortnite potesse abbracciare l’horror, collaborando con Five Nights at Freddy’s, anche questo successivamente non confermato. Sembra però che la passione per il genere non sia passata ed infatti alcuni insider avrebbero scovato l’ultima grande skin proveniente da un famoso franchise cinematografico. Come molti sospettavano, la skin il cui nome in codice era “Space Banana” è quella dell’Alien di Ridley Scott, la mostruosa creatura che ha terrorizzato una generazione e riproposta nell’ottimo gioco uscito nel 2014 Isolation.

Le informazioni scovate dai leaker non includono il vero e proprio modello poligonale o relative immagini sul costume ma presentano lo sfondo del portale e gli iconici suoni del terribile alieno. Fortnite quindi ha deciso di tingersi di orrore con questa nuove skin, ad oggi non esiste nulla di concreto ma è plausibile che nei prossimi giorni Epic Games presenterà il tutto con un relativo e spaventoso trailer dedicato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate di vedere l’Alien in Fortnite? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni sugli update del battle roylae free-to-play.