Fortnite v16:10: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Ora che ci troviamo nella Stagione 6 da un paio di settimane, è giunto il momento del primo aggiornamento dedicato a questa nuova stagione di Fortnite. Come al solito, il team di Epic Games continua a rilasciare queste patch di martedì, dandoci la possibilità di raccogliere ed analizzare tutte le ultime novità che verranno introdotte nelle varie modalità di gioco presenti in uno dei giochi che rimane saldo sulla cresta dell’onda.

Fortnite v15.50: le novità

Arrivano i dinosauri!

Con l’aggiunta del nuovo bioma Furia, i dataminer sono stati in grado di scoprire con largo anticipo l’arrivo dei dinosauri in Fortnite. Con il nuovo aggiornamento che porta l gioco alla versione 16.10 adesso siamo in grado di conoscere quali specie faranno la loro apparizione sull’isola del gioco. Tra queste al momento troviamo solo i velociraptor, ma non è detto che in futuro possano arrivare anche creature preistoriche di altro genere.

Nuovi NPC

Da quando la Stagione 5 ha sdoganato gli NPC presenti sulla mappa di gioco, Epic Games continua ad aggiungere nuovi personaggi con cui interagire quasi ad ogni aggiornamento. Con la patch 16.10 potremo fare la conoscenza di quattro nuovi NPC.

Galactico

Derby Dominator

Webster

Hyde

Nuove Skin e Bundle

Come ogni buon aggiornamento di Fortnite non può mancare tutta una manciata di nuove Skin ed oggetti estetici. Approfittando della settimana di Pasqua, anche il titolo Epic Games ha deciso di festeggiare questa festività, andando ad inserire tutta una serie di Skin pasquali ottenibili grazie all’evento Follie di Primavera. In aggiunta a ciò, sarà inserito anche il nuovo Cyber Infiltration Pack, il quale presenta una serie di Skin ed oggetti estetici tutti in stile anime giapponese.

Nuove armi

Con il passaggio alla versione 16.10 di Fortnite, i giocatori potranno ottenere anche delle nuove armi. In questo aggiornamento le protagoniste saranno due: il Junk Gun, un arma che spara spazzatura e l’Egg Launcher, un lancia uova di Pasqua perfettamente in tema con il periodo festivo.

These are the two new weapons added in #Fortnite v16.10! pic.twitter.com/A7KjqeJq2N — Fortnite News (@Guille_GAG) March 30, 2021

Modalità Salva il Mondo

Inizia la nuova Stagione Salva il mondo Secche Scorbutiche, la quale porterà tutta una serie di novità e nuovi incarichi da svolgere. Tra queste novità preparatevi anche ad affrontare gli Abissi dei Dungeon, i quali vi richiederanno di combattere mostri, evitare trappole, prepararvi e addentrarvi nelle profondità per sconfiggere il male che vi alberga e ottenere le vostre ricompense.

Oltre a questo, la Modalità Salva il Mondo da il benvenuto anche a tutta una serie di personaggi nuovi e vecchi, i quali hanno tutti una serie d’incarichi per voi:

Cavaliere di Palude

Ken il mostro marino

Carburo

Stella Ammantata

Barbablake il Cuornero

Coniglietta Penny

Modalità Creativa

Nell’aggiornamento 16.10 trova spazio anche una novità per la Modalità Creativa. Da oggi si potrà curare o infliggere danni con il nuovo Potenziamento salute, che permetterà di modificare i livelli di salute e di scudo dei giocatori durante le partite. Si potrà applicare la guarigione o il danno istantaneamente o nel tempo, oppure impostare il numero esatto da attribuire alla salute e agli scudi.

Infine, come di consueto, anche questo aggiornamento di Fortnite va a sistemare alcuni bug e glitch generali all’interno delle tre modalità di gioco proposte dall’esperienza.