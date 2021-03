Fortnite: al via l’evento Follie di Primavera, tutte le novità

Come di consueto Fortnite è pronto a dare il benvenuto al periodo più bello dell’anno a suo modo annunciato l’evento “Follie di Primavera”. Con l’avvicinarsi di Pasqua in concomitanza con la Stagione delle fioriture, il noto battle royale targato Epic Games ha da poco reso noto un sacco di novità per tutti i suoi appassionati. Gli sviluppatori in primis hanno annunciato nuovi incarichi e premi a partire dal primo aprile, se riuscirete a completarli riceverete il piccone Qua qua tattici.

Passiamo poi per le aggiunte più succose, vale a dire le immortali skin che stanno invadendo dalla sua nascita Fortnite. Torneranno infatti alcuni costumi molto amati come Coniglio mastino, Coniglio incursore e Anatrella. Epic Games ha inoltre annunciato che venerdì 2 aprile inizierà la coppa Follie di Primavera riportando in azione le competizioni a coppie.

Voi ed il vostro compagno/a avrete 3 ore per completare fino a 10 partite e ottenere punti. Le migliori coppie in ciascuna regione server saranno fra i primi a ottenere il costume Webster e il dorso decorativo Mecha Penne. Per partecipare nella coppa Follie di primavera, i giocatori dovranno avere un livello account pari o superiore a 30 e avere la 2FA attivata, per attivarla basterà seguire questo indirizzo.

Insomma, se siete fan del battle royale per eccellenza sarete felici di sapere che anche durante il periodo pasquale avrete un sacco di attività con premi annessi. A partire dalla giornata di domani sarà attivo l’update settimanale e potrete già cominciare ad allenarvi con il vostro team. Se non avete scoperto tutte le novità della nuova Stagione 6, vi invitiamo a farlo a questo indirizzo. Quest’ultima risulta davvero molto interessante in quanto la mappa di gioco avrà ben tre colori predominanti: il verde, il blu e l’arancione, con quest’ultimo colore che si estende a partire dalla parte centrare dell’isola e aggiungerà il nuovo bioma Furia.