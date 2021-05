Fortnite v16:40: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Ci siamo, un nuovo corposo aggiornamento di Fortnite è stato rilasciato ormai da qualche istante, e con esso gli appassionati del titolo targato Epic Games sono in grado di conoscere le ultime novità inserite (o che verranno inserite a breve) nel titolo di successo. Dopo un periodo di inattività momentanea, i server sono tornati operativi e possiamo cominciare a svelarvi tutte le novità in arrivo in questa nuova versione 16:40.

Fortnite v16:40 | Le novità

Nuove armi e ritorni

Questi aggiornamenti sono sempre un’ottima occasione sia per Epic che per i fan di effettuare alcune rotazioni con le armi presenti in Fortnite. Con l’avvento della nuova patch 16:40 è stata rimosso il fucile pesante esotico The Dub, e al suo posto ora i giocatori potranno usare la nuova arma Sei Colpi. Oltre a questa pistola è stato ance aggiunto il fucile Spire Guardian’s Primal.

Nuove Skin e Bundle

Immancabili anche tutta una serie di nuove Skin dai più disparati stili. Come di consueto, inoltre, le ultime stagioni di Fortnite ci hanno abituato ad un infinità di cross-over. Nella versione 16:40, per esempio, arriva la Skin di Catwoman, ma non solo. A fare compagnia alla donna gatto ci sono una vastità di Skin e nuovi oggetti estetici per tutti i gusti, compresi alcuni personaggi DC come Harley Quinn, Raven e Beast. Di seguito tutti i Bundle aggiunti in questo aggiornamento:

Beast Boy Bundle

Catwoman Zero Bundle

Donovan Mitchell’s Locker Bundle

Golden Kingdom Bundle

Golden Gear Bundle

Reverse2K’s Locker Bundle

Trae Young’s Locker Bundle

Typical Gamer’s Locker Bundle

Updated Shop Assets in v16.40 pic.twitter.com/pyrqeQAcNt — iFireMonkey (@iFireMonkey) May 11, 2021

Modifiche per il Choppa

A sorpresa nella versione 16:40 sembrano essere state scovate dai dataminer alcune modifiche applicabili sull’elicottero Choppa. Già in passato sono state inserite modifiche per eprmettere alle auto di andare fuori strada, ma da quel che sembra le modifiche per il Choppa all’interno della modalità a tempo limitato Daybreak.

'Choppa' vehicle modifications were added in today's update and they will be used in the Daybreak LTM. #Fortnite pic.twitter.com/hBoXgYVHUG — Fortnite News (@Guille_GAG) May 11, 2021

Fortnite 16:40 | Modalità creativa

Evento Chiamata d’Agosto

La grande novità in arrivo per la modalità creativa è senza dubbio il nuovo evento estivo Chiamata d’Agosto. Grazie a questa novità, la community sarà in grado di prendere parte ad una vera e propria festa estiva ricca di giochi e attività a tema. Ogni giocatore potrà candidare giochi di ogni tipo, ma Epic chiede soprattutto esperienze che possano evocare davvero il divertimento e il mood estivo. Inoltre L’aggiornamento 16.40 è ricco di contenuti in tema estivo. Sono stati aggiunti, infatti: imbarcazioni, tavole da surf e molto altro.

Giunti alla fine, anche questo ennesimo aggiornamento di Fortnite porta con se tutta una serie di migliorie generali nell’esperienza e la correzione di qualche bug minore presente in tutte e tre le principali modalità di gioco.