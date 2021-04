Fortnite v16:30: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Dopo un paio di settimane passate in tranquillità, quest’oggi arriva il momento di gettarsi alla scoperta di alcuni nuovi contenuti in arrivo su Fortnite. Con l’avvento del nuovo aggiornamento che porta il titolo Epic Games alla versione 16:30, gli appassionati saranno in grado di cimentarsi con diverse novità. Come al solito, inoltre, i dataminer ci daranno una mano a scovare in anticipo anche quel che verrà inserito nel corso dei prossimi giorni nel titolo di successo.

Fortnite v16:30 | Le novità

Arriva Neymar Jr.

Come annunciato anche nella giornata di ieri, la famosa stella del PSG Neymar Jr. sta per atterrare nel mondo di Fortnite. A partire da oggi, per tutti i possessori del battle pass, sarà possibile ottenere gratuitamente questo nuovo pacchetto di contenuti dedicato al calciatore brasiliano.

Nuove armi e meccaniche

Oltre all’arrivo di un nuovo arco: l’Unstable Bow, con l’avvento della nuova patch Epic Games ha ben pensato di aggiungere un ulteriore tassello al proprio titolo. A partire da questo aggiornamento, infatti, sarà possibile dare un’occhiata alle varie statistiche di un arma. Ai giocatori basterà aprire il proprio inventario e si troveranno davanti a diverse statistiche delle proprie armi, come per esempio il danno e la cadenza di fuoco. Di seguito tutte le nuove armi inserite in Fortnite:

Arco Instabile

Arco Esplosivo di Raz

E-11 Blaster Rifle

Amban Sniper Rifle

Nuove Skin e Bundle

Immancabili, come ad ogni nuovo aggiornamento corposo, una nuova serie di Skin e Bundle tutte da scoprire. Insieme alla nuova skin Armored Jules, questo aggiornamento alla versione 16:30 di Fortnite introduce anche il bundle dedicato ai simpaticissimi Food Knights.

This is the upcoming #Fortnite Food Knights bundle. pic.twitter.com/z6lgP7EXIJ — Fortnite News (@Guille_GAG) April 27, 2021

Nuova modalità a tempo limitato

In questo nuovo aggiornamento c’è anche spazio per una nuova modalità a tempo limitato. Parliamo di The Floor Restores. Oltre a questa, sono state ri-aggiunte vecchie modalità a tempo limitato quali: Mando’s Bounty, Shockwave, Floor is Lava e Floor is Lava Disarmed.

Modalità Salva il Mondo

La versione 16:30 di Fortnite porta con se anche alcune novità relative alla Modalità Salva il Mondo. In primis il Pacchetto Crew di Fortnite di maggio 2021 offre ai giocatori l0accesso completo e permanente a Salva il mondo insieme a Deimos, lo scheletrico ninja trafugatore di anime, come nuovo eroe in Salva il mondo.

Nuova incetta di Serie di incarichi disponibili a partire dal prossimo 2 maggio. Tra questi assisteremo al ritorno di Yarr ma anche all’arrivo del Direttore Rigg e del Bucaniere Ramirez. A questo si va ad aggiungere il pacchetto Robo Ray che introduce un nuovo eroe e costume, il dorso decorativo Iniettore di Blub, il piccone Raystruttore e le sfide Robo-Ray. Con queste esclusive sfide Salva il mondo i giocatori potranno ottenere fino a 1.000 V-buck e 1000 biglietti Raggi X.

Modalità Creativa

Tra le novità più interessanti relative alla Modalità Creativa troviamo la possibilità di riprendere la partita dal punto esatto in cui l’avevate lasciata con il nuovo dispositivo punto di salvataggio della modalità Creativa, ora disponibile per tutti i creatori. Con l’arrivo dei veicoli in questa modalità gli appassionati potranno decollare usando l’elicottero Choppa.

Inoltre, all’interno di questa modalità è stato inserito il sito per la documentazione della modalità Creativa di Fortnite. I documenti di questo sito presenteranno i dettagli tecnici per le funzionalità e i sistemi della modalità Creativa. Tutte le informazioni sono state scritte e pubblicate dal team di sviluppo di Fortnite. È un’ottima risorsa per tutti gli sviluppatori, con informazioni per i principianti che hanno appena iniziato e per i costruttori esperti che cercano una comprensione più profonda degli strumenti e delle tecniche della modalità Creativa.

Arrivati alla fine, anche questo ennesimo aggiornamento di Fortnite porta con se tutta una serie di migliorie generali nell’esperienza e la correzione di qualche bug minore presente in tutte e tre le principali modalità di gioco.