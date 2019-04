Fortnite World Cup: durerà fino alla Stagione 10

Fortnite World Cup avrà luogo durante ben tre stagione, arrivando fino alla Stagione 10 di Fortnite: lo confermano gli sviluppatori.

Epic Games ha confermato che la Fortnite World Cup sarà giocata nel corso di tre stagioni. Lo sviluppatore ha infatti rivelato che è ora possibile pre-registrarsi per i biglietti per l’evento: la parte interessante, però, è che “tutti i fan minuti di biglietto che parteciperanno all’evento della durata di tre giorni riceveranno V-Bucks e un Pass di battaglia della Stagione 10″.

Questo significa che la Fortnite World Cup inizierà durante la Stagione 8, ovvero quella attuale, continuerà con la Stagione 9 e finirà con l’arrivo della Stagione 10. Per alcuni potrebbe sembrare una notizia di poco conto, ma per i pro-player significa che non sarà possibile sedersi sugli allori tra una fase e la successiva, in quanto con l’arrivo di una nuova stagione c’è un variazione del “meta”, in seguito ai vari cambiamenti apportati dagli update. I pro-player dovranno quindi trovare il giusto approccio per tre volte, nella Stagione 8, nella Stagione 9 e nella Stagione 10.

Se non siete interessati alla sfera competitiva, si tratta di una buona notizia in quanto l’evento riserverà molte più sorprese, visti i regolari cambiamenti. Epic avrebbe potuto far giocare la Fortnite World Cup “fossilizzandola” all’update 8.20 della Stagione 8, così da dare una base solida sulla quale far giocare gli eSporter.

Diteci, credete che la mossa di Epic sia corretta, oppure pensate che stia sbagliando approccio? Se volete pre-registrarvi per avere l’occasione di ottenere i biglietti per l’evento finale, potete raggiungere il seguente indirizzo e seguire le indicazioni.