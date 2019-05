Fortnite x Jordan: tutte le sfide dell’evento Jumpman

Ecco tutte le sfide dell'evento Fortnite x Jordan, frutto della collaborazione tra il battle royale di Epic Games e il celebre brand di abbigliamento.

Dopo Avengers e John Wick il celebre battle royale di Epic Games si arricchisce di un’altra, importantissima collaborazione. A sbarcare su Fortnite è questa volta il famosissimo brand di abbigliamento Jordan. Una sinergia veramente inaspettata, che ha positivamente sorpreso la community. Così come qualsiasi altro evento precedentemente sbarcato sul titolo del momento, anche Fortnite x Jordan avrà una propria serie di sfide e ricompense dedicate. Un’ottima occasione per rimpinguare il proprio armadietto con qualche item di grande impatto scenico.

Portando a termine le 13 sfide orchestrate da Epic per l’occasione sarà infatti possibile sbloccare diversi oggetti estetici su Fortnite. Oltre ai classici spray, è in particolare uno dei vari item ad attirare l’attenzione dei vari fan. Completando le varie challenge i giocatori potranno sfoggiare un bellissimo skateboard come zainetto, il tutto ovviamente altamente personalizzabile.

Per riuscire ad accaparrarsi il bellissimo oggetto, con le relative skin, sarà però prima necessario completare le seguenti tredici sfide:

Cambia il colore di 1000 piattaforme

Danza o usa un emote tra due camion

Trova Jonesy nascosto dietro una recinzione

Raccogli una palla da basket, una moneta e delle scarpe in un unico match

Trova Jonesy nelle fogne

Cerca le lettere O-N-F-I-R-E

Trova Jonesy vicino al campo di basket, vicino ai tetti e dietro un camion

Vai più veloce di 30 tra le trappole di velocità

Esegui ogni trickjump o su un treno sopraelevato, o su una gru o su una recizione

Salta attraverso sei cerchi di fuoco

Trova 2 scorciatoie nascoste

Danza o usa un emote al campo di basket

Usa lo spray su un camion dei gelati

Una lunga serie di challenge quindi, ma dalla difficoltà all’apparenza non eccessiva. Che ne pensate dell’evento Jumpman della collaborazione Fortnite x Jordan? Porterete a compimento le varie sfide?