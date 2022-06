Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase di quest’anno non sono mancati gli annunci ad effetto. Gli studi affiliati all’azienda americana si sono dati battaglia in uno spettacolare evento che ha portato, tra le altre cose, all’annuncio di Forza Motorsport. Il titolo di Turn 10 Studios è atteso ormai da tempo e, dopo il lancio di Forza Horizon 5 dello scorso anno, conquista il palco della conferenza.

Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase, Forza Motorsport si è mostrato in un interessante gameplay. Come già annunciato in precedenza, il titolo si prospetta come il più realistico della serie. Il gameplay è stato anticipato, inoltre, da un breve trailer che si conclude con la finestra di lancio del titolo. Il gameplay, invece, mostra tutte le novità che andranno a garantire l’iper realismo del titolo di Turn 10. Tra queste, le più importanti sono il meteo dinamico e il ray tracing che andranno a garantire il massimo realismo nella resa della pista. Inoltre, anche i danni alle auto sono stati curati in modo da sfruttare il ray tracing per i riflessi su altre auto.

L’annuncio di Forza Motorsport era ormai atteso da tempo. Già lo scorso anno ci si aspettava di sapere qualcosa in merito al racing di Turn 10 Studios ma le informazioni trapelate fino ad oggi sono state piuttosto scarse. Durante il video, la speranza era quella di poter mettere le mani sul titolo già da quest’anno ma i fan dovranno purtroppo attendere ancora.

Forza Motorsport ha una finestra di uscita prevista per la primavera del 2023, come annunciato durante Xbox & Bethesda Games Showcase. Per conoscere tutti gli altri annunci relative all’evento, vi invitiamo a consultare il nostro consueto recap che sarà disponibile al termine dello stesso. Nel frattempo, vi ricordiamo che su Tom’s Hardware stiamo seguendo in live la conferenza di Xbox e Bethesda.