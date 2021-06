Forza Motorsport sarà il capitolo più realistico della serie

Dopo l’eccellente Forza Horizon 4 gli appassionati dei racing game targati Turn 10 sono ormai in attesa di scoprire in che modo la software house lavorerà sul nuovo Forza Motorsport. Il titolo è ad ora una delle esclusive Xbox Series X|S più attese, motivo per cui pare molto strano che non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Microsoft. Tuttavia, pare che informazioni siano ormai in dirittura d’arrivo, ora che alcuni utenti hanno avuto modo di partecipare a delle sessioni di playtesting di Forza Motorsport durante il mese di maggio 2021.

I pochi fortunati che hanno avuto modo di partecipare al test a porte chiuse hanno potuto provare con mano il titolo e secondo quanto affermato da Turn 10 nel recente Forza Monthly, i risultati sono stati più che ottimi. Una delle novità più interessanti è senza dubbio un nuovo modello di collisione dei pneumatici che migliorerà di molto l’esperienza di gioco durante la guida rispetto al capitolo precedente.

Inoltre, viene alla luce anche una maggiore attenzione verso il comportamento del veicolo quando impatta lateralmente su bordi stradali, che varierà in relazione all’angolo di contatto, alla velocità del veicolo, alle condizioni atmosferiche e in base a molti altri elementi. In generale, la software house stia seguendo molto attentamente il feedback dei giocatori, rifinendo il titolo di consueguenza.

Nel complesso, sembrerebbe quindi che l’obiettivo di Turn 10 sia quello di rendere il nuovo Forza Motorsport quanto più realistico possibile, al fine di ottenere un’esperienza di gioco superiore rispetto a Forza Motorsport 7 e cercando di ottenere un vero salto in avanti verso la next gen, sfruttando al meglio le capacità di Xbox Series X|S. Ad ora non abbiamo ancora una data di lancio, motivo per cui vi consigliamo di restare connessi per non perdere eventuali novità, che potrebbero giungere durante la conferenza di Xbox e Bethesda dell’E3 2021.