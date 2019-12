Frictional Games: il nuovo gioco dei creatori di Amnesia si presenta con un teaser

Frictional Games, lo studio svedese che in passato ha dato vita ai successi horror Amnesia e SOMA, ha pubblicato nelle scorse ore un teaser ancora molto cago sul loro prossimo progetto videoludico. L’annuncio è avvenuto direttamente sul sito web di Frictional Games, rinominato per il momento come “NextFrictionalGame”.

Durante le ultime 24 ore se si accede al sito tutto quel che si potrà vedere è una piccola luce lampeggiante al centro dello schermo. L’immagine pulsante al momento rimane in un loop incerto lasciando i curiosi scrutare all’infinito il vuoto, in attesa che qualcosa di più sostanziale venga finalmente svelato.

Questo tipo di marketing costantemente avvolto nel mistero è il punto di forza di Frictional Games. Lo stesso SOMA è stato preceduto da anni in cui sono stati mostrati pian piano diversi trailer e vari indizi prima del lancio del gioco nel 2015. Nel 2017 tramite un post sul blog dello studio, il team aveva dichiarato che erano al lavoro su due nuovi progetti; uno descritto come un horror, mentre l’altro sembra essere qualcosa che vorrà proporre ai giocatori “l’acquisto di una comprensione di diversi concetti”. Al momento abbiamo ancora poche informazioni per capire se il nuovo indizio mostrato si riferisce al primo o al secondo gioco.

Dopo quattro anni dal rilascio di SOMA, Frictional Games sembra che stia finalmente tornando a far parlare si sé con una nuova esperienza. Gli appassionati hanno ben recepito entrambi i lavori del team svedese come dimostrano le più che ottime vendite di SOMA e di Amnesia The Dark Descent, titolo che viene considerato tutt’ora uno tra i migliori giochi horror. Che cosa vi aspettate dal nuovo gioco dei creatori di Amnesia e SOMA?