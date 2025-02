Giochi horror | I migliori del 2025

Il genere horror negli ultimi anni ha attraversato un momento di forte crisi. In particolar modo ci riferiamo ai tripla A, poiché è innegabile che la scena indie sia invece stata inondata di produzioni: dal boom di Outlast a giochi quali Friday the 13th: The Game. In questi ultimi anni, tuttavia, le cose sono un po' cambiate, e i giochi horror hanno ricominciato ad affiorire, regalando perle davvero imperdibili.

In questo articolo, dunque, andremo a selezionare i migliori giochi horror da giocare nel 2025, esaminando gli ultimi anni di uscite e offrendo diverse opzioni per ogni piattaforma di gioco. Inoltre, prima di cominciare, suggeriamo di dare un'occhiata anche ai migliori giochi d'azione .

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake è un ritorno agghiacciante e tanto atteso di uno dei capitoli più iconici e psicologicamente profondi della saga horror. Annunciato dopo anni di richieste da parte dei fan, questo remake riporta in vita il classico del 2001 con una veste grafica completamente rinnovata, gameplay modernizzato e un'atmosfera ancora più immersiva e disturbante. Sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 5, il gioco promette di mantenere intatta l'essenza dell'originale, amplificandone l'impatto visivo ed emotivo per le nuove generazioni di giocatori.

Nel ruolo di James Sunderland, ti ritroverai a vagare per le nebbie inquietanti e le strade desolate di Silent Hill, una città che sembra vivere di paure e traumi personali. La trama, considerata una delle più mature e commoventi del panorama videoludico, segue James nella sua ricerca della defunta moglie Mary, che gli ha inviato una lettera misteriosa dopo anni dalla sua scomparsa. Il viaggio di James è un'esplorazione introspettiva della colpa, del lutto e della follia, arricchita da personaggi indimenticabili come Maria, Pyramid Head e Angela, ognuno dei quali rappresenta un frammento dell'oscurità interiore del protagonista.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 è il sequel di uno dei titoli più originali e atmosferici dell'horror psicologico, un gioco che ha conquistato i fan con la sua narrazione avvincente, l'atmosfera inquietante e un mix unico di azione e suspense. Dopo oltre un decennio di attesa, Alan Wake è tornato con una nuova avventura che spinge ancora più in là i confini del genere, sfruttando le potenzialità delle moderne tecnologie per creare un'esperienza visiva e narrativa senza precedenti. Sviluppato da Remedy Entertainment, è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel ruolo di Alan Wake, lo scrittore tormentato scomparso nel misterioso paese di Bright Falls, ti ritroverai immerso in una nuova storia oscura e contorta. Dopo aver trascorso anni nel "Lato Oscuro", una dimensione parallela popolata da ombre maligne, Alan cerca disperatamente una via di fuga mentre lotta per mantenere il controllo sulla sua mente e sulla realtà stessa. La trama, come nel primo capitolo, è un mix di thriller psicologico, horror soprannaturale e meta-narrazione, con riferimenti letterari e cinematografici che rendono l'esperienza profondamente immersiva. Nuovi personaggi si uniscono al cast, tra cui l'agente dell'FBI Saga Anderson, che offre una prospettiva diversa sulla storia e sui misteri di Bright Falls.

Alien: Isolation

Alien: Isolation è un'esperienza horror survival che porta i giocatori in un viaggio angosciante attraverso l'oscurità dello spazio, dove ogni respiro potrebbe essere l'ultimo. Pubblicato nel 2014 da Creative Assembly e disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, il gioco è un omaggio al film originale Alien del 1979, catturandone perfettamente l'atmosfera claustrofobica, il design retro-futurista e la tensione costante. A differenza di molti altri titoli legati al franchise, Alien: Isolation si concentra sull'astuzia, la furtività e la sopravvivenza, piuttosto che sull'azione sfrenata, e vi assicuriamo che anche a distanza di anni continua a essere uno dei migliori giochi horror sul mercato.

Nel ruolo di Amanda Ripley, figlia della leggendaria Ellen Ripley, ti ritroverai a bordo della stazione spaziale Sevastopol, un ambiente decadente e pericoloso, alla ricerca di risposte sulla scomparsa di tua madre. Presto scoprirai di non essere sola: un singolo Xenomorfo, intelligente e implacabile, vaga per la stazione, cacciandoti senza tregua. A differenza dei nemici prevedibili di molti giochi horror, l'Alien in Alien: Isolation è governato da un'IA avanzata che impara dai tuoi movimenti e adatta il suo comportamento, rendendo ogni incontro un'esperienza unica e imprevedibile.

Il gameplay si basa sulla furtività, sulla gestione delle risorse e sulla risoluzione di enigmi. Non hai la possibilità di affrontare l'Alien direttamente; invece, devi usare l'ambiente a tuo vantaggio, nascondendoti negli armadietti, sotto i tavoli o dietro le pareti, mentre cerchi di completare i tuoi obiettivi. Gli strumenti a tua disposizione, come il motion tracker, le bombe fumogene e il lanciafiamme, offrono modi creativi per distrarre o rallentare il nemico, ma ogni risorsa è limitata, aggiungendo un ulteriore livello di tensione.

Dead by Daylight

Dead by Daylight è un horror asimmetrico multiplayer che ha ridefinito il concetto di sopravvivenza e paura nei giochi online. Pubblicato nel 2016 da Behaviour Interactive e disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, il gioco offre un'esperienza unica in cui un killer solitario affronta quattro sopravvissuti in una lotta disperata per la fuga. Con un mix di strategia, tensione e adrenalina, il titolo è diventato un punto di riferimento per gli amanti dell'horror e dei giochi multiplayer.

Nel ruolo di un sopravvissuto, il tuo obiettivo è collaborare con gli altri giocatori per riparare generatori sparsi nella mappa, aprire i cancelli e fuggire prima di essere catturati dal killer. Ogni sopravvissuto ha abilità uniche che possono essere personalizzate per adattarsi al proprio stile di gioco, ma la vera sfida sta nel lavorare in squadra, comunicare e gestire le risorse limitate. Nel ruolo del killer, invece, devi cacciare, catturare e sacrificare i sopravvissuti agli occhi di un'entità malvagia nota come "The Entity". Ogni killer ha poteri e abilità distintivi, che vanno da trappole mortali a capacità soprannaturali, rendendo ogni partita un'esperienza diversa e imprevedibile.

L'atmosfera di Dead by Daylight è uno dei suoi punti di forza. Le mappe sono ambientate in luoghi iconici dell'immaginario horror, come boschi oscuri, asili abbandonati e case stregate, ognuno con un design dettagliato e un'atmosfera inquietante. La colonna sonora, composta da Michel F. April, aggiunge ulteriore tensione, con suoni ambientali che aumentano il senso di pericolo e isolamento.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 è un'esperienza intensa e inquietante che ti trascina in un vortice di orrore psicologico. Nei panni di Sebastian Castellanos, un detective tormentato dal suo passato, dovrai affrontare le tue paure più profonde per salvare tua figlia.

Il gioco ti catapulta in uno scenario da incubo, una realtà distorta e popolata da creature mostruose. L'atmosfera è opprimente, la tensione costante, e ogni passo potrebbe nascondere un pericolo letale. Il sistema di gioco è un mix di azione e survival horror, con un'enfasi sulla gestione delle risorse e sulla strategia. Dovrai usare l'ambiente a tuo vantaggio, sfruttare le armi a disposizione con saggezza e affrontare i nemici con astuzia.

La trama è intricata e ricca di colpi di scena, con personaggi complessi e ambigui: il confine tra realtà e illusione si farà sempre più labile, e la tua sanità mentale sarà messa a dura prova. Insomma, The Evil Within 2 è un'esperienza che ti segnerà, un viaggio nel lato oscuro della psiche umana. Se sei un amante del brivido e delle storie intricate, questo è il gioco che fa per te.

Little Nightmares (1 e 2)

Little Nightmares è un'avventura horror-platformer che porta i giocatori in un viaggio inquietante attraverso un mondo distorto e oscuro, ricco di mistero e pericoli. Nei panni di Six, una bambina fragile e indifesa, dovrai farti strada attraverso "Le Fauci", un vascello misterioso e labirintico, pieno di insidie e creature mostruose.

L'atmosfera è opprimente, la tensione costante, e ogni ombra potrebbe nascondere una minaccia. Dovrai usare l'astuzia, l'agilità e il tuo ingegno per risolvere enigmi, superare ostacoli e sfuggire alle grinfie degli abitanti di questo luogo sinistro. Il mondo di Little Nightmares è un vero e proprio incubo ad occhi aperti, un luogo dove i confini tra realtà e immaginazione si confondono e dove ti sentirai minuscolo e indifeso in un mondo di giganti malvagi. Anche la grafica, con il suo stile unico e distorto, contribuisce a creare un'esperienza visiva indimenticabile.

La storia, raccontata attraverso immagini evocative e dettagli ambientali, è un viaggio nel cuore delle paure infantili, un'esplorazione del lato oscuro dell'innocenza. Se ami le atmosfere cupe e le storie che ti lasciano con il fiato sospeso, Little Nightmares è un'avventura che non ti deluderà, e se non hai giocato nessuno dei due capitoli te li consigliamo entrambi, in attesa del terzo che è già stato annunciato.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è la rivisitazione in chiave moderna di uno dei titoli più iconici e influenti del genere survival horror. Preparati a vivere un'esperienza di gioco intensa e adrenalinica, dove l'azione e la tensione si fondono in un mix esplosivo. Nei panni del leggendario Leon S. Kennedy, un agente speciale incaricato di salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti, ti ritroverai catapultato in un remoto villaggio rurale in Spagna. Ma questo non è un posto tranquillo: gli abitanti sono stati infettati da un parassita che li ha trasformati in creature feroci e aggressive.

Dovrai affrontare orde di nemici implacabili, risolvere enigmi ingegnosi e gestire le tue risorse con parsimonia. L'azione di gioco è frenetica e appagante, con un sistema di combattimento rinnovato che offre nuove possibilità strategiche. La grafica è stata completamente ricostruita con una cura maniacale per i dettagli, e l'atmosfera è ancora più cupa e inquietante. Anche il level design è stato rivisto per offrire un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Insomma, Resident Evil 4 Remake è un omaggio al capolavoro originale, ma allo stesso tempo è un gioco nuovo e moderno, capace di sorprendere e terrorizzare anche i veterani della serie.

Come scegliere i migliori giochi horror

Come abbiamo anche ribadito in apertura, il genere horror, esattamente come quello degli stealth puri, si è un po' perso negli ultimi anni. Nel recente periodo, sono più i giochi che provano ad ibridare una componente horror al loro interno, piuttosto. La nascita di veri e propri horror game tripla A è quindi meno diffusa ma, nonostante ciò, non mancano di certo esperienze degne di nota, assolutamente accostabili ai migliori giochi horror disponibili in circolazione.

Cosa sono i giochi horror?

Ma cosa sono i giochi horror? Beh, se non siete soliti affrontare giochi legati a questo genere, è lecito chiederselo. Del resto, complici anche i vari streamer e content creator, l'idea che potreste avere di questi giochi potrebbe essere davvero lontana dalla realtà. L'errore più comune, infatti, è pensare che siano dei titoli privi d'azione e nei quali si controlla un personaggio indifeso che deve fare di tutto per sfuggire dalle grinfie del super cattivone spaventoso. A volte è così, è vero, e titoli come Outlast o Alien Isolation si avvicinano a questa definizione, sebbene non la sposino del tutto.

D'altro canto, invece, ci sono giochi come Resident Evil o The Evil Within che, partendo da una base da action game, integrano al loro interno anche una componente horror e ansiogena. E sono quelli che vanno per la maggiore, almeno in ambito tripla A. Giochi di questa tipologia, inoltre, includono spesso tanto puzzle solving e backtracking: un continuo fare avanti e indietro nelle zone precedentemente esplorate dai giocatori, le quali mutano nel tempo offrendo nuove opportunità di esplorazione. Come intuibile, dunque, sono titoli ben variegati che, solo di rado, giocano ad essere una fuga costante e ansiogena dal nemico di turno. Occorre, banalmente, selezionare accuratamente il titolo più indicato al proprio palato, dopodiché, nonostante alcune moderne introduzioni e stacchi con il passato, sarete pronti a godervi alcuni tra i migliori giochi horror in commercio.

Un genere sempre meno presente e puro?

Lo abbiamo parzialmente accennato prima. Purtroppo, a causa anche di un mercato tripla A che fa sempre meno sconti e che tenta in tutti i modi di assecondare i capricci dei giocatori, stanno scomparendo sempre di più i titoli puramente accostabili al genere. Ciò che potete fare, qualora foste davvero interessati, è andare indietro nel tempo e recuperare grandi horror del passato come Silent Hill 2, oppure spostarsi del tutto nella scena indie, che vede - annualmente - l'arrivo di diverse produzioni interessanti. Outlast, tanto per fare un esempio, arriva proprio da quel mondo.

Tuttavia, anche esperienze meno paurose e maggiormente ibridate con altri generi riescono comunque a dire la loro nel panorama: lo dimostra Resident Evil 2 Remake e anche l'eccezionale Resident Evil 7, giochi sì non concentrati solamente sullo spavento, ma comunque degni di terrorizzare con creature ispirate, ottime ambientazioni e un eccellente sound design.

Come abbiamo selezionato i migliori giochi horror

Per selezionare quelli che sono i migliori giochi horror disponibili sul mercato ci siamo imbarcati in un viaggio temporale, pescando tutto ciò che di buono è arrivato nella scena horror. Abbiamo dato grande priorità ai nomi più in voga, ma non abbiamo assolutamente evitato la scena indie e i titoli meno conosciuti da chi naviga soltanto tra le vie dei tripla A. Inoltre, come già ampiamente descritto sopra e spinti dal mercato abbiamo - giocoforza - inserito titoli che potrebbero sembrare distanti dal genere, che hanno al loro interno soprattutto altre componenti, prima ancora di quella horror.