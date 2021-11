Games With Gold: svelati in anticipo i giochi gratis di Dicembre

Games with Gold è un vantaggio offerto dagli abbonamenti Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Il programma offre agli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate giochi selezionati gratuiti ogni mese. Ancora per più di una settimana i clienti potranno scaricare quelli offerti nel mese di novembre ma pare che, secondo diversi leak, siano stati già annunciati quelli di dicembre.

I giochi gratis di dicembre, quindi, sarebbero stati svelati dal noto leaker Dealabs. Stando alle sue informazioni gli abbonati al servizio riceveranno The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition, Orcs Must Die! e Insanely Twisted Shadow Planet.

In precedenza Dealabs aveva fatto trapelare diverse informazioni riguardanti la precedente line up di PS Plus, quindi possiamo dire che si tratta di una fonte attendibile. Microsoft di per sé non ha ancora fatto un annuncio ufficiale a riguardo ed è per questo che, nonostante siano quasi certi questi titoli, vi invitiamo a prendere tale notizia con le dovute pinze.

The Escapits 2 sarà disponibile a partire dal primo dicembre fino al 31 dello stesso mese, Tropico 5 Penultimate Edition dal 16 dicembre fino al 15 gennaio, Orcs Must Die! dal primo fino al 15 dicembre ed infine Insanely Twisted Shadow Planet dal 16 al 31 dicembre.

A spiccare su tutti è ovviamente The Escapits 2, videogioco di ruolo strategico sviluppato dai ragazzi di Moldy Toof Studios e pubblicato da Team 17 con l’obiettivo di scappare da una delle dieci prigioni proposte dal gioco, usando qualsiasi mezzo a disposizione per riuscire nell’impresa. A differenza del suo predecessore, in questo capitolo è stata aggiunta anche una modalità multigiocatore che rende il tutto più divertente ed imprevedibile. Cosa ne pensate di questi titoli? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire maggiori dettagli riguardante le opere in arrivo prossimamente per tutti gli abbonati al Games With Gold.