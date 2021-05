Gamescom 2021 si farà! Svelati i primi dettagli sulla fiera

Dopo un anno senza fiere del settore in presenza, ci auguravamo tutti che il 2021 avrebbe riportato un po’ tutto il mondo alla normalità. Sebbene l’E3 2021 si farà, l’ESA ha confermato che sarà una fiera completamente digitale. Ad accodarsi a questo format già collaudato un anno fa ci sarà anche la Gamescom 2021, da poco ufficializzata anch’essa in un formato che comprenderà una sequela di eventi tutti proposti in digitale.

Esattamente come l’anno scorso la Gamescom 2021 sarà completamente digitale e gratuita per tutti gli appassionati. A differenza della precedente edizione, però, è già stato confermato che verranno aggiunte una serie di novità non ancora comunicate. Di nuovo, il prossimo mese di agosto, la community mondiale potrà riunirsi in un appuntamento atto a celebrare gli ultimi titoli e tutte le novità più entusiasmanti.

Ad accompagnare la Gamescom 2021 e ad aprire nuovamente le danze toccherà nuovamente a Geoff Keighly e alla sua Open Night Live. L’evento farà da apripista per i giorni di fiera digitale e racchiuderà al suo interno i maggiori annunci che avranno luogo durante il periodo estivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso presentatore statunitense, che ha anche confermato che il nuovo appuntamento per l’evento digitale ONL avrà luogo il prossimo 25 agosto e sarà una trasmissione gratuita per tutti gli appassionati.

This year @gamescom will once again be all digital.

It will kick off with Opening Night Live, which I am producing again on Wednesday, August 25 — as a free livestream for everyone around the world.

Get more details at https://t.co/KRzKTQwi40 pic.twitter.com/r2uDZPiSS3

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 5, 2021