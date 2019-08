Gears 5, Gamescom 2019: dettagli sulla modalità Horde e sul cross-over con Halo

Durante la Gamescom 2019, e più precisamente l'Inside Xbox, abbiamo potuto scoprire tanti dettagli sulla modalità Horde di Gears 5.

La Gamescom 2019 non è ufficialmente ancora iniziata, ma i primi eventi legati alla kermesse di Colonia stanno già andando in onda. Ora è il turno della nuova puntata di Inside Xbox, il regolare appuntamento del colosso di Redmond che mette in mostra le principali novità sui prodotti di casa Microsoft, tra giochi e servizi. Ora, parliamo di Gears 5, l’ultima fatica di The Coalition disponibile a partire dal 10 settembre 2019.

La modalità Horde di Gears 5

Durante la presentazione si è parlato della modalità Horde. Durante lo sviluppo, The Coalition si è posta l’obbiettivo di evolvere questa componente multigiocatore, ben sapendo che è diventata la chiave di volta del franchise per molti giocatori. Sono state introdotte varie meccaniche di gameplay che rendono ogni personaggio unico.

Insieme ad altri quattro amici, dovremo resistere a ondate di nemici sempre più forti. Per sopravvivere all’interno della modalità Horde di Gears 5, dovremo utilizzare le nuove abilità Ultimate, specifiche per ogni personaggio. Potremo giocare con vari eroi classici di Gears, ma anche con Jack: questo personaggio è in grado di potenziare gli alleati o hackerare i nemici; si tratta di possibilità tattiche aggiuntive di grande importanza che aumentano la profondità strategica nella selezione del team.

A tutto questo si aggiunge una nuova meccanica: la “Power Taps”. Questa incoraggia i giocatori a muovere le proprie basi per ottenere maggiore potere e ricompense più grandi. Appariranno ogni 10 ondate di nemici, ma sarà opzionali: si potrà decidere di conquistare nuove zone oppure lasciare perdere e difendere solo quelle che si possiedono in quel momento.

Halo Reach e Gears 5 uniti

I fan di Halo saranno inoltre felici di sapere che sarà disponibile sin dal lancio l’Halo Reach Character Pack che include i personaggi Emile-A239 e Kat-B320, utilizzabili all’interno della modalità Horde e della modalità Versus, di cui avevamo già parlato non molto tempo fa nella nostra anteprima. Inoltre, includerà vari elementi cosmetici del Team Noble come una Skin di Jack, un banner, uno spray e vari altri elementi. Questo pacchetto di personaggi sarà disponibile per tutti i possessori della Gears 5 Ultimate Edition ed è incluso anche nella versione del gioco compresa nel Xbox Game Pass Ultimate. È stato inoltre spiegato che nel corso del tempo verranno aggiunti nuovi personaggi, chiaramente questo richiederà dei bilanciamenti che saranno guidati anche dal feedback degli appassionati.

La collaborazione con AAPE

The Coalition ha inoltre annunciato che la collaborazione con AAPE, che aveva messo a disposizione una serie di oggetti da collezione unicamente in periodo E3, continuerà con una seconda fase. Acquistando un pezzo della AAPE Capsule Collection, i fan riceveranno una serie di contenuti digitali esclusivi per Gears 5.

Inoltre, sarà possibile acquistare un pacchetto chiamato AAPE x Gears 5 che include una skin per Kait con un cappuccio blu-camo, un set di skin nero-camo per le armi e altri oggetti cosmetici. La Capsule Collection e il pack AAPE x Gears 5 saranno disponibili online a partire dal 30 agosto in specifici store.

È stata mostra anche una nuova versione a tema Gears 5 di Xbox One X che potete ammirare nel trailer qui sotto.

Vi ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile su Xbox One, Windows Store e Steam, oltre che all’interno dell’Xbox Game Pass Ultimate. Gli utenti Steam potranno preacquistare sia la Standard che la Ultimate Edition. Inoltre, il gioco supporta il cross-play tra tutte le versioni.