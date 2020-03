Ghost Recon Breakpoint: evento a tema Splinter Cell in arrivo, ecco la data

Ubisoft ha recentemente promesso una nuova modalità completamente revisionata di Ghost Recon Breakpoint. L’evento dedicato a Splinter Cell dovrebbe arrivare il 24 Marzo in diretta, sempre che non venga ritardato a causa del COVID-19 e vedrà il ritorno del doppiatore originale di Sam Fisher, Michael Ironside. Ubisoft fa sapere di essere sulla buona strada per il rilascio di questo aggiornamento tuttavia, la preoccupazione che il Coronavirus possa portare dei ritardi nel rilascio, li ha spinti a pubblicare un Tweet in tutela del proprio Team e della propria Community.

In un trailer di Ghost Recon Breakpoint viene inoltre mostrato il famigerato agente su Auroa, l’isola immaginaria che ospita l’incubo dei droni armati, nella campagna principale di Breakpoint. Fisher menziona anche Terminator facendo riferimento a un evento a tempo limitato dove i giocatori in Breakpoint potevano dare la caccia a un T-800.

Sam Fisher returns in a new Ghost Recon Breakpoint adventure on March 24. Stay tuned for more intel, ghosts. pic.twitter.com/qRI9Dmugnb — Ghost Recon (@GhostRecon) March 19, 2020

Questa non è comunque la prima volta che le strade di Splinter Cell e Ghost Recon si incrociano. Sam Fisher era infatti già apparso in Ghost Recon: Wildlands in un evento simile che portava i giocatori ad affrontare una missione con gli occhiali per la visione notturna utilizzati dal soldato. È comunque un peccato che questa sia comunque l’unico modo per vedere Sam Fisher in azione: è passato molto tempo dall’ultima volta che Ubisoft ha sviluppato una nuova voce nel franchise di Splinter Cell.

Questo aggiornamento aggiungerà inoltre la Ghost Experience al gioco, la tanto attesa “modalità immersiva” che consentirà ai giocatori di personalizzare la difficoltà ad esempio rimuovendo la rigenerazione della salute. L’aggiornamento introdurrà anche la classe Engineer all’interno del gioco e migliori opzioni di selezione degli attrezzi. E voi cosa ne pensate? Siete pronti a questo nuovo evento di Splinter Cell insieme alla nuova modalità Ghost Experience? Fateci sapere nei vostri commenti!