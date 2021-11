Giochi gratis: Netflix regala cinque titoli, ecco come riscattarli

Qualche mese fa Netflix aveva confermato di essere interessata ad espandersi anche nel settore videoludico. La notizia aveva preso di sorpresa molti abbonati al servizio in streaming, e ora il colosso dello streaming ha annunciato una serie di giochi gratis da poter riscattare.

Prossimamente Netflix rilascerà altri titoli ma al momento sono disponibili ben cinque giochi gratis, e per farli vostri basterà seguire dei semplici passaggi. In primi bisognerà essere abbonati al servizio di streaming, e i giochi appariranno nella sezione Giochi dell’app sull’applicazione Netflix su smartphone Android.

I giochi in questione sono i seguenti: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, e sono riscattabili esclusivamente per i possessori di dispositivi mobile Android.

Per il momento si tratta di titoli per mobile, ma le intenzioni di Netflix sembrano essere quelle di espandersi anche nel medium videoludico, e per farlo tempo fa la compagnia ha già acquistato un primo studio di sviluppo.