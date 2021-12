Giochi gratis PC: Epic Game Store regala un FPS pieno zeppo di dinosauri

Arrivati ormai al sesto giorno di doni natalizi da parte dell’Epic Games Store conosciamo tutti molto bene come funziona questa nuova iniziativa proposta dallo store digitale. Fino al prossimo 30 dicembre abbiamo la possibilità di riscattare una serie di giochi gratis, e poco fa è stato reso disponibile il titolo gratuito di oggi martedì 21 dicembre. Dopo grandi titoli di ogni genere come Senmue 3, Neon Abyss o Loop Hero ecco svelato il nuovo titolo a costo zero.

Si tratta di Second Extinction, il frenetico sparatutto in prima persona in cui i giocatori dovranno vedersela con intere orde di dinosauri. Il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di Sysremic Reaction, già autori di Generation Zero, si trova attualmente in uno stato di accesso anticipato, ma nonostante questo i contenuti presenti nel nuovo titolo gratuito proposto dall’Epic Games Store non mancano affatto.

Come possiamo leggere all’interno della pagina del gioco sullo store digitale Epic Games, Second Extinction trasporta i giocatori all’interno di una vasta mappa piena zeppa di dinosauri enormi. Per fronteggiare le minaccia preistorica si avrà a disposizione un arsenale di armi micidiali, che permetteranno di affrontare minacce sempre nuove anche in compagnia dei propri amici. Se il tutto vi incuriosisce, potete riscattare Second Extinction gratuitamente a questo indirizzo.

Se questo nuovo gioco gratis proposto dall’Epic Games Store vi incuriosisce, sappiate che potete riscattarlo a questo indirizzo da adesso fino a domani alle 17:==. L’appuntamento per scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis è a domani, ricordandovi che questa iniziativa si concluderà il prossimo 30 dicembre.