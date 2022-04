Mentre ci avviciniamo a grandi falcate ad un nuovo fine settimana, Epic Games Store torna a regalarci un paio di giochi gratis molto interessanti. Sono ormai settimane, infatti, che il noto store targato Epic Games sta donando ai propri utenti almeno un paio di esperienze videoludiche al mese. Anche questa sera, infatti, possiamo allungare la mano sullo store Epic e portarci a casa ben due nuovi titoli a costo zero; scopriamo insieme quali.

Il primo titolo gratuito proposto questa settimana è Paradigm, una folle avventura post apocalittica molto unica. Ambientato in una fittizia regione est europea in un mondo post apocalittico, il titolo sviluppato dai ragazzi di Janerka Production ci metterà nei panni di un mutante, il quale dovrà affrontare un passato turbolento. Se siete interessati potete riscattare gratis Paradigm a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratuito della settimana, invece, è Just Die Already: un titolo che fin dal suo primo annuncio fece discutere abbastanza alcuni appassionati. In breve si tratta di un altro gioco a dir poco folle dai creatori di Goat Simulator, in cui un gruppo di anziani se le dà di santa ragione in un sandbox senza esclusioni di colpi. Per poter riscattare la vostra copia di Just Die Already vi basta cliccare a questo indirizzo.

Come al solito, questi titoli gratuiti saranno riscattabili a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione uno o più titoli al momento sconosciuti.