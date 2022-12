Ci siamo ormai lasciati il Natale alle spalle, ma i giochi gratis riscattabili sull’Epic Games Store continuano e anche oggi possiamo fare nostro un interessante esperienza. In queste giorni festivi abbiamo messo le mani su titoli del calibro di Death Stranding e il più recente FIST Forged in Shadow Torch. Ora, però, è giunto il momento di spacchettare un altro regalo misterioso, così da scoprire l’identità nascosta del nuovo gioco gratis offerto dallo store digitale di Epic Games.

Il titolo gratuito di oggi è Severed Steel, uno sparatutto in prima persona molto interessante e che vuole uscire fuori dal coro. Si tratta di un FPS che mette in primo piano l’azione frenetica del genere, e lo fa aggiungendo un fluidissimo sistema di acrobazie che rendono l’esperienza un qualcosa di unico. Anche il lato artistico, coi suoi colori accesi e al neon lo rendono subito riconoscibile a con un’aura di personalità ben presente fin dai primi istanti di gioco.

In tutto questo, si aggiunge una struttura ludica prettamente arcade. Se siete in cerca di un’esperienza in giocatore singolo molto assuefacente e allo stesso tempo immediata, con Severed Steel vi sentirete a vostro agio. A concludere al meglio questo mix di idee, c’è anche una colonna sonora adrenalinica in pieno stile dark-electro.

Se siete rimasti incuriositi da questa esperienza, e avete voglia di provare questo Severed Steel, sappiate che potete riscattare il gioco gratuito di oggi comodamente a questo indirizzo. Come al solito va sottolineato che questo titolo sarà riscattabile a costo zero da adesso fino alle prossime ventiquattro ore. Non dimenticatevi di tornare sulle nostre pagine anche domani per scoprire cosa si celerà dentro al nuovo pacchetto misterioso apparso sullo store di Epic.

