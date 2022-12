Annunciato durante i The Game Awards 2022, Hideo Kojima ha deciso di tornare a parlare di Death Stranding 2. il game designer, decisamente attivo nelle ultime settimane, questa volta ha parlato durante una puntata del suo podcast, Brain Structure. Nessun dettaglio sul gameplay, che resta ovviamente ancora segreto. Piuttosto, l’autore nipponico ha voluto parlare dei personaggi che saranno presenti nel gioco e di come essi ci stupiranno.

Partiamo, ovviamente, dal personaggio più scontato in assoluto, ovvero quello di Fragile. La sua presenza in Death Stranding 2 è stata confermata dal teaser trailer, che l’ha vista essere presente nella maggior parte delle scene. “Non posso dire molto adesso, ma Fragile avrà un ruolo importante”, le parole di Hideo Kojima. Considerando che il gioco potrebbe non essere più incentrato sulle consegne, come visto nel primo capitolo, non si può escludere che Fragile e Sam saranno due personaggi controllabili dal giocatore.

Kojima ha poi voluto parlare anche di due nuovi personaggi femminili che saranno introdotti a tempo debito. Parliamo di Elle Fanning e Shioli Kutsuna. Entrambe le attrici saranno coinvolte nella lavorazione del gioco, come dimostrato dai teaser in passato, che però non hanno voluto svelare il loro ruolo. “Per quanto riguarda Ellie e Shioli, penso che le persone dovrebbero attendere con attenzione a ciò che faranno. Penso che saranno sorprese in positivo”, le parole del game designer giapponese.

Death Stranding 2 al momento non ha ancora una finestra di lancio. Hideo Kojima ha promesso grandi novità intorno al 2023 e non è escluso che il gioco possa tornare a mostrarsi nel corso del prossimo anno, magari con un lungo video di gameplay volto a mostrare diversi particolari inediti di questo successore. Il gioco arriverà in esclusiva su PS5, ma è molto probabile che successivamente sbarcherà anche su PC, eseguendo dunque il percorso tracciato dal primo capitolo.