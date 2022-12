La stagione natalizia è oramai ufficialmente cominciata e se siete in cerca di giochi gratis PC, beh, allora GOG ha quello che fa per voi. Il sito di CD Projekt, infatti, ha deciso di inaugurare ufficialmente la partenza dei saldi invernali, regalando un nuovo gioco per computer. Non si tratta di un’ultima uscita, ma è comunque un prodotto decisamente interessante, soprattutto se non sapete cosa giocare durante queste feste.

Il gioco gratis regalato da GOG per l’inizio dei saldi invernali sulla piattaforma di proprietà di CD Projekt RED è Ghost of a Tale. Si tratta di un vecchio RPG, lanciato oramai diversi anni fa, dove i giocatori vestono i panni di Tilo, un topo esploratore. Non esistono combattimenti e l’intera esperienza si basa esclusivamente sullo stealth e sulla velocità nel aggirare i nemici. Un’esperienza comunque solida, come dimostrato dalle recensioni della stampa specializzata e ovviamente anche del pubblico, che ha premiato il videogioco in questione.

L’inizio dei saldi invernali di GOG però non vuol dire solamente giochi gratis. Al momento infatti sono disponibili alcuni sconti decisamente interessanti. Per esempio, è possibile portarsi a casa Wasteland 3: Colorado Collection, Horizon Zero Dawn in versione Complete Edition, Disco Elysium: The Final Cut e Psychonauts 2 spendendo tra i 10 e i 20 Euro. Ottimi sconti, che si aggiungono a un catalogo decisamente ricco di offerte, che includono ovviamente quelle Flash: dalla durata di appena 48 ore, cambieranno praticamente ogni due giorni.

GOG non è l’unica piattaforma a fare un regalo ai giocatori PC. Secondo alcune voci, anche quest’anno, Epic Games si preparerebbe a lanciare una promozione decisamente interessante, dove distribuirà gratuitamente alcuni giochi gratis PC. Tutti i titoli non saranno però svelati fino al giorno del regalo, che solitamente cade di giovedì. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.