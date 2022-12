Nuovo giorno e nuovo regalo da scartare donato dal sempre molto generoso Epic Games Store. In questo periodo natalizio lo store di Epic Games è tornata ad offrire una serie di giochi gratis non più a cadenza settimanale, ma giornaliera. Il regalo di ieri ha fatto molto piacere a tutti gli appassionati del genere dei tower defense, mentre il titolo riscattabile gratuitamente oggi farà gola a chi ama un determinato genere di giochi di corsa che strizzano gli occhi al periodo arcade delle sale giochi.

Il gioco gratuito di questo secondo giorno del particolare calendario dell’avvento di Epic Games Store è Horizon Chase Turbo; un titolo di corse molto particolare e che in un certo senso ci riporta a un periodo arcade molto nostalgico. Il gioco, sviluppato e pubblicato dai ragazzi di AQUIRIS, si presenta fin da subito con delle grafiche coloratissime e accattivanti, grazie alle quali veniamo subito trasportati in un’altra epoca dei videogiochi di corse arcade.

Basta guardare qualche secondo di gameplay o una semplice immagine per capire che Horizon Chase Turbo prende forti ispirazioni proprio da tutta una sequela di titoli di corse degli anni ’80 e ’90. Se amate il genere arcade e la loro immediatezza, questo è il gioco di auto che fa per voi. Oltre ad un’estetica molto tradizionale, il tutto è stato mescolato a una serie di aspetti più moderni, come anche le auto presenti nel roster del gioco ripercorrono sia vetture iconiche che modelli più recenti.

Se questo titolo offerto dall’Epic Games Store ha saputo incuriosirvi, sappiate che lo potete riscattare comodamente a questo indirizzo. Ricordatevi, però, che avete tempo 24 ore per fare vostro questo regalo, dato che domani, a questa ora, toccherà scartare un altro dei giochi gratis proposti in questo speciale calendario dell’avvento di Epic Games.

