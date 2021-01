Giochi gratis PC: in regalo un sandbox con battaglie immense

Ormai i giocatori PC si sono abituati a ricevere costantemente giochi gratis nell’arco delle varie settimane. Recentemente hanno potuto gioire scaricando e provando il sequel dell’ottimo Celeste, sviluppato in soli tre giorni. Ora, Steam ha reso totalmente gratuito un altro titolo, stiamo parlando di Ultimate Epic Battle Simulator (UEBS). Per chi non lo conoscesse si tratta di un simulatore di battaglie a dir poco particolari ed immense.

L’unico limite della creazione delle nostre battaglie è la fantasia, è infatti possibile far combattere ad esempio un numero esorbitante di polli contro un esercito di romani. Il titolo è indubbiamente assurdo e divertente, anche per vedere semplicemente il campo post guerra, pieno di cadaveri di ogni tipo. Il gioco, sviluppato da Brillant Game Studios, autori del fantasy rpg The Black Masses molto simile a UEBS per la quantità di nemici a schermo.

Ultimate Epic Battle Simulator quindi si unisce ai giochi gratis per PC ed è possibile scaricarlo a questo indirizzo. Il prezzo originario era di 12,50€ ma ora sarà vostro in modo totalmente gratuito. Il simulatore è stato apprezzato dal pubblico più per la sua follia nel creare battaglie, mentre la critica lo ha stroncato in quanto risulta essere troppo assurdo e divertente per una manciata di ore. In ogni caso, qualsiasi gioco regalato è degno di essere provato e noi non possiamo fare altro che consigliarvi di scaricarlo. Se siete amanti dei sandbox questo è il titolo che fa per voi, al contrario vi invitiamo comunque a provarlo per passare un po’ di tempo di ordinaria follia.

Cosa ne pensate di Ultimate Epic Battle Simulator? Lo avevate già provato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i giochi gratis per i possessori PC e non.