Giochi Gratis PC: in regalo il sequel di Celeste

I giocatori PC si sono ormai abituati a ricevere tutta una serie di giochi gratis nell’arco delle varie settimane. L’appuntamento fisso è sempre il giovedì pomeriggio, quando l’Epic Games Store rilascia almeno un titolo da riscattare gratuitamente, ma capita sempre più spesso che escano fuori anche altre compagnie o software house con regali a dir poco inaspettati. È questo l’esempio dei ragazzi di Matt Makes Games, gli autori dell’amatissimo platform 2D Celeste.

Come un fulmine a ciel sereno, il team di sviluppo ha deciso di celebrare il terzo anniversario dell’uscita di Celeste facendo un gran regalo a tutti i giocatori che hanno adorato l’avventura di Madeline. I festeggiamenti sono stati accompagnati dall’uscita di Celeste 2: Lani’s Trek, un sequel completamente gratuito che è stato sviluppato e rilasciato in solamente tre giorni. Potete riscattare questo titolo gratis comodamente a questo indirizzo.

Prima che Celeste uscisse durante i primi mesi del 2018, esisteva una versione decisamente semplificata creata con il motore grafico Pico-8. In questa versione preliminare, erano già presenti alcune delle meccaniche portanti dell’intera esperienza come: il dash in aria e la raccolta delle fragole nei vari livelli, ma mancava ancora tutta una rifinitura generale, soprattutto nelle animazioni e nella fluidità del gioco.

Over the last 3 days we made a sequel to the PICO-8 Celeste Classic, which you can play here:https://t.co/wP8t6Pv0lg — Noel Berry (@NoelFB) January 25, 2021

Ora, una nuova versione di questo concept è giocabile gratuitamente per tutti gli appassionati. Il tutto presenta alcune differenze però, come la presenza di un nuovo personaggio chiamato “Lani” e l’utilizzo di un rampino al posto del dash in aria. Una sorpresa decisamente gradita, che permetterà ai giocatori di aggiungere un titolo alla libreria sempre più ampia che si sta venendo a creare grazie a tutti i giochi gratis proposti dai vari store online, e non solo. Cosa ne pensate di questo titolo gratuito? Aggiungerete Celeste 2 Lani’s Trek alla vostra collezione di giochi gratis per PC?