Come ogni giovedì pomeriggio ci ritroviamo nuovamente qua a disquisire di quelli che sono i nuovi giochi gratis offerti dall’Epic Games Store. La tradizione va ormai avanti da ben quattro anni e la collezione di titoli gratuiti messa a disposizione dallo store digitale ha raggiunto una varietà e un’espansione esagerata. Dopo la tripletta di settimana scorsa, ancora una volta Epic Games decide di donarci un paio di titoli degni di nota, i quali faranno gola agli amanti della strategia tattica e degli horror.

Il primo dei due giochi gratis della settimana è Dark Deity, un titolo molto interessante per gli amanti del genere di strategia con influenze tattiche. Il titolo, sviluppato dai ragazzi di Sword & Axe vi porterà a visitare un mondo fantasy diviso in sezioni con personaggi disegnati a mano e una fase di gameplay che riprende lo stile pixel art. In tutto questo dovrete salvare un regno con un gruppo di guerrieri leggendari, e se siete pronti a partire per questa avventura potete riscattare il titolo a questo indirizzo.

Arrivamo ora al secondo titolo gratuito di questa settimana, e parliamo di un gioco abbastanza recente e che farà la felicità degli amanti dell’horror videoludico, ma anche cinematografico. Si tratta di Evil Dead The Game, un’esperienza co-op che mescola in un unico progetto una serie di personaggi, mostri e ambientazioni prelevati direttamente dalla saga di Sam Raimi. Se siete pronti ad affrontare gli orrori del La Casa, dell’Armata delle Tenebre, e non solo, riscattate subito il titolo a questo indirizzo.

Ancora una volta grazie all’Epic Games Store possiamo dirci parecchio soddisfatti dei titoli gratuiti che ci sono stati proposti questa settimana. Come da tradizione avrete la possibilità di fare vostri queste due nuove esperienze per una sola settimana, quindi il nostro consiglio è sempre lo stesso; ovvero di non perdere tempo e andare a riscattare i due giochi gratis.