Marathon 2: Durandal arriva a sorpresa gratis su Steam

La serie videoludica Marathon, antenata di Halo e pietra miliare degli shooter degli anni '90, torna sotto i riflettori grazie alla riedizione gratuita su Steam del suo secondo capitolo, divenuto ora Classic Marathon 2.

Questa iniziativa, prosegue la fruttuosa collaborazione tra Bungie, casa creatrice della serie, e Aleph One Developers, un gruppo di sviluppatori indipendenti che ha ricevuto il sostegno di Bungie per portare avanti questo progetto di rimasterizzazione, e preservazione, della celebre saga di Bungie.

Aleph One è l'evoluzione, open source, del motore di gioco Marathon 2 di Bungie. Disponibile per macOS, Windows e Linux, Aleph One supporta nativamente tutti i capitoli della trilogia.

Marathon fu rilasciato inizialmente nel 1994, trovando il suo spazio nel panorama videoludico dell'epoca, dominato da titoli quali DOOM. La saga è stata un trampolino di lancio importante per Bungie, che più tardi ha dato vita alla celebre serie Halo.

La pubblicazione gratuita di Classic Marathon su Steam risale allo scorso maggio, mentre l'uscita di Classic Marathon: Infinity non ha ancora una data precisa e si limita a essere indicata come: in arrivo.

Il motore di gioco Aleph One, utilizzato in queste riedizioni, permette notevoli miglioramenti soprattutto a livello grafico, rendendo i titoli adatti alle piattaforme moderne, offrendo alcune novità per quanto riguarda la user experience e riuscendo a mantenere inalterata l'essenza dei titoli originali.

Questa serie di riedizioni non solo celebra i successi passati di Bungie, ma prepara anche il terreno per il futuro lancio del un nuovo Marathon, descritto come uno sparatutto live service di nuova generazione. Di questo nuovo capitolo però si hanno ancora poche informazioni, anche se si presume che, con la fine del primo ciclo decennale di Destiny, ora Bungie sia completamente concentrata su questo progetto.

I fan della serie, e i nuovi giocatori curiosi di scoprire le origini di Bungie, possono ora godersi Marathon 2 nella sua forma migliore, scaricandolo gratuitamente da Steam, in attesa di aggiornamenti per il capitolo finale della trilogia Classic e del nuovo episodio attualmente in sviluppo.