Giochi gratis PC: svelato il quarto titolo gratuito per Natale dell’Epic Game Store

Siamo nella settimana che precede Natale e come da tradizione, Epic Games regala tantissimi giochi gratis per PC. Dal 16 dicembre è cominciata la nuova iniziativa natalizia del client di Tim Sweeney grazie alla quale i vari utenti PC potranno aggiungere alle proprie librerie digitali una serie di giochi a costo zero. Dopo il titolo di ieri, ovvero Remnant: From The Ashes, oggi tocca ad un altro, importante gioco.

Per la giornata del 19 dicembre 2021 è stato infatti messo a disposizione gratuitamente The Vanishing of Ethan Carter. Si tratta di una delle primissime avventure interattive a forte componenente narrativa a sfono horror che ha sdoganato il genere. Ha debuttato oramai nel lontano 2014 e per anni è stato soggetto a commenti molto importanti della critica e del pubblico. Dopo l’uscita su PC 7 anni fa, il titolo ha subito una conversione completa per PlayStation 4 che ha debuttato nel 2015. Xbox One ha invece ricevuto una versione solamente nel 2018.

The Vanishing of Ethan Carter è sicuramente un ottimo regalo per tutti coloro che cercano dei giochi gratis per PC. Il titolo infatti mette il giocatore nei panni di un detective del paranormale, Paul Prospero, incaricato a riscostruire la verità che si cela dietro la scomparsa di Ethan e il destino della sua famiglia. Sfondo dell’avventura è Red Creek Valley, creata con la tecnologia della fotogrammetria e la storia è assolutamente non lineare.

Potete riscattare The Vanishing of Ethan Carter visitando questo indirizzo. Considerando, inoltre, la costante qualità dei giochi offerti da Epic Games Store in questi primi tre giorni, siamo ben più che curiosi di sapere che cosa ci riserverà domani questa interessantissima iniziativa. Fateci sapere se riscatterete il titolo offerto gratuitamente oggi e vi ricordiamo di restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.