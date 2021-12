Final Fantasy 7 Remake Intergrade scala le vette: su Epic Games Store è il più venduto!

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha fatto il suo debutto su PC soltanto ieri, contro le aspettative di tutti. Il gioco, infatti, era originariamente un’esclusiva Sony, ma durante i The Game Awards di quest’anno, tenutisi poco più di una settimana fa, tra gli annunci dei nuovi titoli in arrivo è anche stata mostrata quest’opera in un nuovo trailer, specificando che questa sarebbe approdata anche su computer. Questa versione rivisitata di uno dei capitoli più amati della saga JRPG sta già andando molto bene (trovate la nostra recensione e ciò che pensiamo di questo prodotto qui), e i dati infatti parlano chiaro.

Prima del rilascio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, il gioco si era già costruito una reputazione non proprio positiva, per via di alcuni fatti che vedono come protagonista Square Enix più che l’opera n sé. L’azienda, infatti, ultimamente sta venendo aspramente criticata per via dei prezzi estremamente alti che ha imposto ai suoi nuovi prodotti. Tra questi, oltre a Forspoken (annunciato sempre durante i The Game Awards), abbiamo ovviamente anche Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che ha raggiunto il costo di 79,99 euro. Il putiferio che ciò ha scatenato ha addirittura portato la compagnia a rimuovere il prezzo da Epic Games, il quale è rimasto nascosto fino al momento del lancio ufficiale, avvenuto appunto ieri.

Nonostante tutta questa serie di problematiche, il titolo sta comunque riscuotendo un enorme successo. In sole 24 ore dal suo arrivo su PC, infatti, Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha scalato le classifiche sull’Epic Games Store, ed è arrivato ad essere il prodotto più venduto di tutto il negozio.

È quindi chiaro che questo nuovo capitolo della serie non abbia risentito di tutte le critiche che ha ricevuto addirittura prima del lancio. L’opera è infatti riuscita a superare anche altri titoli che, oltre ad essere validissimi, sono persino in sconto tuttora, come Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e Battlefield 2042 (quest’ultimo al momento è gratuito su un’altra piattaforma per un tempo limitato). La saga è indubbiamente in un periodo di splendore, anche grazie ad altri titoli come Final Fantasy 14, il quale grazie al rilascio del nuovo DLC, Endwalker, ha battuto un nuovo record che ha addirittura portato il gioco a non essere più disponibile momentaneamente per la vendita.