Giochi gratis PC: Ubisoft regala un famoso gestionale storico

Ubisoft continua la sua campagna celebrativa per i 35 anni della compagnia, in cui, tra molte iniziative, sta regalando una serie di giochi gratis. Nelle scorse settimane abbiamo potuto aggiungere alle nostre librerie digitali titoli del calibro di Splinter Cell Chaos Theory e una trilogia di Assassin’s Creed, ma l’azienda transalpina non si è accontentata, e in questi giorni sta dando in dono un famoso gestionale storico assolutamente da non perdere.

Il gioco gratuito proposto da Ubisoft in questo periodo è Anno 1404 nella sua versione History Edition. Questa edizione aggiunge all’esperienza base di Anno 1404 anche la sua espansione Venezia, completamente aggiornata per i moderni sistemi operativi. L’espansione Venezia di Anno 1404 aggiunge le modalità multigiocatore cooperativa e competitiva, nuove funzioni di spionaggio e i consigli comunali, nonché nuove navi, missioni e oggetti con cui espandere il tuo impero.

In aggiunta a tutto questo, Anno 1404 History Edition migliora tutto il reparto tecnico del gestionale storico, con una risoluzione massima di 4K, funzionalità multiplayer ottimizzate e ampliate, la modalità in finestra senza bordi e il supporto multi-schermo.

Va sottolineato, infine, che Anno 1404 History Edition è riscattabile comodamente a questo indirizzo e sarà gratuito fino al prossimo 14 dicembre, per questo se volete riscattare questo titolo fate in fretta. Aspettiamoci che Ubisoft regali altri giochi gratis in futuro per continuare a celebrare i propri 35 anni di attività nel settore gaming.