Giochi gratis PC: Steam regala un puzzle game a tempo limitato, fate presto!

La settimana dei giochi gratis comincia con Steam che propone a tutti i propri utenti un nuovo titolo gratuito da aggiungere alla propria ludoteca. Già in passato la piattaforma digitale di Valve ha proposto una serie di giochi gratis, ma non solo. Ogni settimana Steam offre una serie di scontistica su un grande parte del proprio catalogo di giochi, permettendo così ai giocatori di acquistare grandi titoli a poco.

Il gioco gratis offerto da Steam in questi giorni è Box The Game, un titolo perfetto se siete amanti dei puzzle molto semplici. La piattaforma Valve definisce Box The Game come un divertente puzzle game che metterà alla prova il vostro cervello, spingendovi a pensare in modi diversi per risolvere i vari enigmi. Il titolo si basa su alcune figure cubiche che vanno abbinate per creare la forma richiesta.

C’è da sottolineare che questo gioco rimarrà riscattabile gratuitamente solo per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, sarete in grado di aggiungere Box The Games alle vostre librerie digitali di Steam fino alle ore 23:00 di oggi 6 dicembre.

Oltre a questo gioco gratuito a tempo limitato, Steam proporrà questa settimana anche una nuova informata di sconti su una buona parte della libreria di giochi disponibile. Pertanto, vi consigliamo di tenere d’occhio la vostra liste dei desideri in attesa delle prossime follie di metà settimane.