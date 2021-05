Giochi gratis Switch: 5 nuovi classici NES e SNES aggiunti al servizio online

Da quando è stato introdotto il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online, i possessori della console ibrida della compagnia di Kyoto possono attingere ad una selezione di giochi gratis al costo di un abbonamento mensile. Man mano che sono passati i mesi, il catalogo del servizio si è ampliato sempre più, dando il benvenuto a nuove esperienze nate sulle iconiche console NES e SNES che rivivono ancora oggi nella sconfinata ludoteca di Switch.

Il primo dei 5 nuovi giochi gratis che sono stati inseriti all’interno del servizio in abbonamento Nintendo Switch Online è Joe & Mac (conosciuto anche come Caveman Ninja), un platform d’azione uscito su SNES in cui i protagonisti sono due uomini delle caverne. Il secondo titolo è Magical Drop II, il sequel di uno dei puzzle game più amati sia dai giocatori Super Nintendo che dagli assidui frequentatori di sale giochi a inizio anni ’90.

Con Spanky’s Quest, invece, ci addentriamo in un mondo di gioco in cui dovremo aiutare una scimmietta a sconfiggere vari boss livello dopo livello, il tutto con influenze di gameplay che ricordano il grande classico arcade Super Pang. A concludere questa nuova tranche di giochi gratis sono Super Baseball Simulator 1000 e Ninja JaJaMaru-kun, rispettivamente un titolo sul baseball e un simpatico gioco arcade a tema ninja uscito originariamente su NES.

Anche questo mese il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online ci regala ben 5 giochi gratis che hanno trovato spazio nelle ludoteche di due grandi console Nintendo del passato. Vi ricordiamo che se volete abbonarvi a questo servizio della grande N, vi basterà acquistare i vari codici mensile, trimestrale o annuale sull’eShop o sui vari store digitali online, compreso Amazon.