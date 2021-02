Gioco gratis PC: Indiegala regala un gioco di kart arcade

In questi mesi abbiamo visto come i giocatori PC si siano ormai abituati a ricevere titoli gratis. Molti di questi risultano clamorosi, altri invece decisamente meno ma alla fine si sa, “gratis va sempre bene“. Proprio in queste ore Indiegala ha deciso di regalare l’ennesimo gioco gratis, stiamo parlando di Garfield Kart, racing game basato sul tenero gattone goloso di lasagne. Il titolo è stato rilasciato nel lontano 2013 ed ha riscosso successo più per i suoi problemi che per l’opera in sé.

I kart game sono quel genere che diverte sempre, anche per le sue assurdità. Sappiamo che nell’Olimpo dei videogiochi solo Mario Kart e CTR sono riusciti a penetrare nel cuore di milioni di giocatori, mentre gli altri facilmente passano nel temibile dimenticatoio. Garfield Kart è uno di questi che, provato, può risultare divertente per le prime ore di gioco come testimoniano diverse recensioni. Se siete comunque appassionati del gattone e di tutti i suoi amici, questo è il gioco gratis che fa per voi.

Garfield Kart include 16 circuiti diversi, 8 personaggi giocabili: Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlene, Liz, Harry e Squeak, 3 modalità di gioco e 3 livelli di difficoltà è possibile personalizzare anche il nostro alter ego rendendolo ancora più bizzarro. Se volete provarlo a scaricare, vi basterà cliccare a questo indirizzo, eventualmente iscrivervi se non lo avete ancora fatto ed infine riscattare il gioco.

Avete provato Garfield Kart? Che rapporto avete con questo genere? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti gli eventuali giochi gratis per PC proposti da Indiegala e Steam. Qui di seguito vi lasciamo anche la pagina Steam dedicata così potete leggere tutti i commenti a riguardo.