Gioco gratis PC: Steam regala a un simulatore di volo

Se c’è una cosa a cui sono abituati gli utenti PC è che ricevono molti titoli gratuiti, specialmente da Steam. Anche oggi la famosa piattaforma di proprietà di Valve è pronta a regalare l’ennesimo gioco. L’ultimo di questa infinita lista è Red Wings Aces of the Sky simulatore arcade d’azione che vi metterà ai comandi degli aeroplani della Prima guerra Mondiale, combinando le dinamiche frenetiche dei giochi di volo classici con le meccaniche arcade più moderne.

Il titolo sviluppato dallo studio polacco All in! Games è estremamente frenetico e divertente e certamente renderà felici tutti gli appassionati del genere. Il gameplay, come era immaginabile, è il protagonista principale dell’opera. Fin dai primi minuti vi renderete conto che la storia passa subito in secondo piano. Come abbiamo detto in precedenza il gioco è ambientato durante la terribile Prima Guerra Mondiale.

Il protagonista è il noto Barone Rosso, eroe dei tedeschi e rispettato dai suoi nemici, il quale è riuscito ad abbattere la bellezza di 81 aerei durante la guerra per poi essere sconfitto proprio verso la fine nel 1918. Il titolo è pronto ad uscire anche il prossimo 2 luglio per Nintendo Switch e PS4 in versione fisica. Se volete scaricare il titolo senza costi aggiuntivi vi basterà cliccare il seguente indirizzo.

Red Wings: Aces of the Sky is FREE on #Steam https://t.co/Uw4xysHHYn

Vi ricordiamo che se siete utenti PC, di non perdere l’ultimo gioco gratis offerto da Epic Games. Si tratta di Creature in the Well, dungeon crawler assurdo rilasciato nel 2019 sviluppato da Flight School. Nei panni dell’ultima unità BOT-C dovrete avventurarvi nelle profondità di una montagna per riattivare un’antica struttura, dimora di una disperata creatura. Insomma, se siete giocatori PC questo è il momento giusto per ampliare la vostra libreria virtuale con tanti bei titoli.