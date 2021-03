Epic Games: gioco gratis PC del 25 marzo, link download

Eccoci, come di consueto, ad un altro giovedì dedicato al gioco gratis PC offerto da Epic Games. Come ormai capita da diverso tempo, la famosa azienda americana famosa per averci regalato il battle royale per eccellenza, per ringraziare i suoi abbonati è pronta ad offrire una serie di titoli ogni settimana. Fino a pochi minuti fa era possibile scaricare The Fall, opera incredibile e premiata da Giant Bomb come “Gioco dell’Anno” per la migliore storia.

Il titolo è una combinazione unica di avventura grafica ed enigmi con azione a scorrimento laterale, il tutto all’interno di una storia dall’atmosfera cupa. Assumeremo il ruolo di ARID, l’intelligenza artificiale di una tuta da combattimento altamente tecnologica. Se siete appassionati del genere siamo certi che ve lo siate spolpati per bene, specialmente in questo periodo dove siamo costretti a starcene a casa per diverso tempo. Il gioco di questa settimana invece è Creature in the Well che potete fare vostro per sempre a questo indirizzo. Vi ricordiamo che avrete una settimana di tempo per farlo.

Creature in the Well è un indie dungeon crawler assurdo rilasciato nel 2019 sviluppato da Flight School. Nei panni dell’ultima unità BOT-C dovrete avventurarvi nelle profondità di una montagna per riattivare un’antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scoprite e migliorate potenti equipaggiamenti per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l’affligge.

La prossima settimana Epic Games invece renderà gratuito è Tales of the Neon Sea, avventura in pixel art in stile retrò ambientato in un futuro Cyberpunk, in cui incontreremo diversi oggetti e personaggi secondari con cui interagire oltre a curiosi Easter Egg. Se volete scaricare questo favoloso titolo di avventura, dovrete aspettare giovedì prossimo.