God of War 2 su PS5: annuncio all’evento di domani?

Domani alle ore 22:00 (italiane) ci sarà il tanto atteso evento PS5. Inizialmente annunciato per lo scorso 4 giugno, Sony ha deciso di rimandarlo a sostegno delle proteste negli Stati Uniti, l’azienda giapponese non è stata l’unica ad attuare questa politica, anche altri publisher hanno deciso di interrompere ogni tipologia di evento e/o aggiornamenti per i propri progetti come l’attesissima Stagione 4 in Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Come ben saprete tale evento sarà dedicato quasi principalmente ai videogiochi di prossima generazione e, nelle ultime ore, sta impazzando l’idea di vedere un possibile annuncio di God of War 2, seguito del quarto capitolo con protagonista il Dio della guerra Kratos.

Sony Santa Monica è quasi sicuramente già al lavoro sul seguito dell’acclamato titolo vincitore del Game of the Year nel 2018. Il gameplay director del primo capitolo, Jeet Shroff, ha pubblicato un post su Twitter affermando che lo studio statunitense sarà presente all’evento di domani. Potete vedere il tweet di Shroff proprio qui di seguito.

Come join us as we get into the details about what the future has in store! #gamedev #playstation https://t.co/GPBp4dxkxP — Jeet Shroff (@theshroffage) June 9, 2020

Ovviamente tale dichiarazione non parla necessariamente di un God of War 2 che verrà mostrato proprio durante l’evento dedicato ai giochi PS5, sebbene comunque il tweet possa inevitabilmente farlo pensare. Ricordiamo inoltre che proprio a fine aprile di quest’anno Cory Barlog ed altri membri del team hanno cominciato ad assumere per un nuovo progetto non ancora annunciato. Per la precisione hanno assunto un Lead Writer, un Locomotion Designer e un Technical Art Lead. Insomma ci sono tutte le carte in regola per vedere anche un semplice teaser di annuncio di God of War 2. Ormai manca davvero poco all’evento, domani scopriremo cosa ha in serbo Sony in futuro per tutti i suoi appassionati.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate di vedere l’annuncio di God of War 2? Cosa vi aspettate da questo evento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti i prossimi titoli in uscita per PS5.