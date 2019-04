PlayStation 5: data di uscita, specifiche e prezzo

PlayStation 5 sarà la prossima console di Sony: ecco tutte le informazioni disponibili sulla piattaforma gaming di nuova generazione.

PlayStation 5 è la nuova console di casa Sony che potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2020. Si tratta in buona sostanza dell’hardware che rappresenterà la nuova generazione di console, assieme ad Xbox Scarlett, un’ipotetica nuova versione di Switch e l’innovativo sistema di streaming Google Stadia. Il recente annuncio di Sony che deciso di uscire per quest’anno dal palcoscenico di E3 ha alimentato le voci per le quali proprio l’azienda giapponese potrebbe annunciare a breve l’esistenza di questa nuova console, arricchendo il reveal con magari prezzo, specifiche e possibile data di uscita.

Attenzione: quest’articolo raccoglie tutte le informazioni ad oggi disponibili su PlayStation 5. Chiaramente, non essendoci ancora notizie ufficiali, non possiamo far altro che analizzare e contestualizzare i vari rumors, con la consapevolezza che comunque qualcuno di questi si rivelerà -almeno in parte- vero.

Nelle ultime settimane, come normale che sia, si sono susseguiti diversi rumors relativi ai più disparati campi: dalla parte tecnica, a quella di brevetti e retrocompatibilità, continuando con prezzo ed esclusive al lancio. Con la volontà di arrivare preparati al fatidico giorno, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tutte le notizie ufficiali e ufficiose.

Cerchiamo dunque di fare ordine, e affrontare con senso logico i vari aspetti che andranno a comporre la potenziale offerta di PlayStation 5: prezzo, specifiche e uscita, sia attraverso questo articolo che tramite un video a esso dedicato. Buona lettura e buona visione. Fateci sapere cosa ne pensate.

PlayStation 5, la nuova ammiraglia di Sony

Più passano i mesi, più sono le informazioni che stanno emergendo per quanto concerne la nuova console di Sony che molto probabilmente seguirà il trend delle precedenti chiamandosi PlayStation 5 e continuando quindi con una chiara connotazione numerica.

Tutta la generazione PlayStation, dalla prima alla quarta versione

I rumor emersi sono davvero tanti e in parte vengono “confermati” da recenti brevetti depositati dalla stessa casa giapponese che come sempre cercherà di puntare sull’innovazione e la potenza.

Proprio quest’ultimo è uno degli aspetti su cui Sony punta tantissimo, anche per consentire ai propri studi first party di sviluppare videogiochi graficamente sbalorditivi e tecnicamente impressionanti sia per quanto concerne le animazioni che per l’intelligenza artificiale, vero punto debole dei videogiochi moderni.

Una console potente richiede quindi un hardware performante e tecnologicamente a passo con i tempi. A differenza di Xbox Scarlett, su cui abbiamo dei rumor leggermente più chiari e rivelati da insider molto affidabili, ciò che sappiamo su PlayStation 5 da questo punto di vista è molto poco.

Un insider dal nome utente Komachi ha parlato del chip personalizzato AMD “Gonzalo” che la nuova console Sony potrebbe ospitare, con tanto di codice identificativo “2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9”

Gli unici componenti leakati sono quindi:

Una CPU con otto core fisici a 3,2 GHz basati su architettura Zen

Una GPU di tipo Navi 10 Lite

2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9 Decode (Update)

2 = ES1

1600 = Sony Custom SoC (PS5?)

2C = TDP

E = Package

8 = 8C

J = Cache Size

A2 = A2 Stepping (?)

32 = 3.2Ghz (Boost)

10 = 1.0Ghz (Base)

10 = iGPU Clock? (1Ghz?)

13E9 = PCI-ID : Navi 10LITE (GFX1000/1001).https://t.co/NaLjNqNsvB — 比屋定さんの戯れ言@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) January 18, 2019

Assenti ram, frequenza della GPU e ulteriori specifiche che potrebbero risultare interessanti, ma considerando le attuali console, non è da escludere che PS5 possa avere almeno 12GB di ram e utilizzare tecnologie ray tracing, visto e considerando che Sony PlayStation stava giusto cercando ingegneri grafici con esperienze ray tracing.

E il controller? In questi ultimi giorni sono uscite numerose foto di quello che sembrerebbe essere il DualShock 5, Jason Schreier di Kotaku ha più volte specificato che si tratta di un fake, nelle ultime ore è uscita addirittura una foto del “probabile” dev kit, poi rivelatosi anche esso un render costruito molto bene. A ogni modo, un brevetto indicherebbe un evoluzione del Dualshock 4, dove il touch pad è però sostituito da un touchscreen in cui vengono rivelate alcune informazioni, tra cui molto probabilmente la lista amici e i trofei. Sarà così?

Il render fake del devkit di PlayStation 5

Brevetti tecnologici

La potenza non è però tutto e Sony questo lo sa. Lo dimostrano i diversi brevetti depositata dall’azienda giapponese, in cui viene più volte citata la retrocompatibilità e il deep learning. Nel primo caso si tratta di una caratteristica molto richiesta da parte della community PlayStation e che molto probabilmente verrà integrata nella prossima generazione di console, anche se non è chiaro se possa essere orientata anche a PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3 o solo ai titoli usciti su PlayStation 4. È chiaro, però, che dopo le innumerevoli richieste, una sorta di retrocompatibilità sarà presente, magari facendo da contorno all’attuale PlayStation Now, destinando a divenire una parte fondamentale dell’ecosistema PlayStation.

Proprio il digitale, in forte crescita, avrà un ruolo centrale in futuro. Per questo motivo Sony sta pensando di garantire un futuro dove i giocatori possono acquistare in digitale e magari rivendere o scambiare le proprie licenze, un po’ come il mercato dell’usato fisico. Questa ipotesi nasce dall’ennesimo brevetto depositato dall’azienda giapponese, che tra le altre cose, suggerisce anche qualcosa di legato cloud e ai salvataggi su svariati dispositivi diversi.

Anche PlayStation VR è ancora fondamentale per la società giapponese, un recente brevetto depositato in giappone lascerebbe intendere che Sony stia lavorando a un PlayStation VR 2.0 totalmente wireless e quindi senza cavi di sorta.

Il brevetto più interessante e innovativo, però, potrebbe essere quello legato al deep learning. Skullzi, uno YouTuber ha trovato un brevetto, schedato nell’ottobre 2018, che suggerisce la possibile presenza di un sistema fondato sul deep learning all’interno di una console da gioco, con lo scopo di adattare l’esperienza del giocatore allo suo stile. Non si tratterebbe di una novità assoluta, alcuni giochi si adattano al giocatore, in base al suo modo di agire, ma si è sempre trattato di qualcosa lasciato in mano agli sviluppatori. Un esempio concreto sono i drivatar di Forza Motorsport e Forza Horizon.

Un'immagine dedicata al brevetto del Deep Learning

In questo specifico caso, però, si parla di qualcosa più legato ai dati di più giochi che potrebbero essere raccolti per adattare altri titoli all’esperienza del giocatori. Magari il gioco capisce che un determinato giocatore è abile e rimuove automaticamente i messaggi di tutorial o meglio ancora capace di settare la sensibilità del controller in base al nostro stile di gioco. Il brevetto in sé (che potete trovare a questo indirizzo) è piuttosto espanso nelle descrizioni e bisogna comunque sottolineare che rimane un rumor, come i brevetti sopraindicati.

Le esclusive

Ogni console di nuova generazione merita di essere lanciata con delle esclusive di livello che ne esaltino le caratteristiche e anche PlayStation 5 ha la sua dose di titoli di pregio che si rumoreggia possano arrivare già al lancio, tra questi Horizon 2 è sicuramente quello più papabile, visto che Guerrilla Games dopo l’uscita di Horizon Zero Dawn nel 2016, dichiarò di essere già al lavoro sul secondo capitolo.

The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima potrebbero essere, invece, dei titoli di lancio della nuova piattaforma grazie alla possibilità del cross-gen legato a PlayStation 4. Anche Bloodborne potrebbe giungere su PS5 al lancio, visto che parliamo comunque di una delle esclusive più apprezzate di PlayStation 4 e che From Software ha sempre tenuto aperto uno spiraglio per un eventuale seguito.

Se volete leggere altri contenuti onnicomprensivi costantemente aggiornati, potete seguire questi link: