God of War diventa un RPG a turni in salsa retrò: impressionante, vero?

Nel 2018, Santa Monica decise di cambiare la formula di God of War. Il gioco si discosta moltissimo da quelli che abbiamo imparato a conoscere su PS2, PSP e PS3, tanto che la nuova avventura di Kratos è diventata sostanzialmente una sorta di reboot, almeno per quanto riguarda il gameplay. Oggi però un video di un collettivo di artisti digitali ci dimostra come il titolo con Kratos e Atreus potrebbe diventare un RPG a turni per la prima PlayStation.

64 Bits (questo il nome del canale YouTube dietro il progetto) ha un obiettivo molto semplice: immaginare i giochi moderni in versioni PlayStation 1, con piccoli cambiamenti al gameplay. Il loro ultimo lavoro prende l’originale God of War e lo trasforma in un gioco di ruolo a turni, utilizzando il template di Breath of Fire 4. Un minuto e mezzo di proof of concept, ovviamente non giocabile, che ci mostra che veste avrebbe avuto l’opera di Santa Monica nel 1998 con un game design molto simile a quello dei J-RPG.

Pur essendo un progetto fan made, il demake di God of War ha ottenuto anche l’attenzione di Cory Barlog, director del gioco del 2018. Barlog ha mostrato il suo apprezzato su Twitter, lasciando un commento al post did 64 Bits che recita “Amo questa cosa!”, con tanto di emoji a cuore e boccale di birra. Barlog ha ovviamente apprezzato, ma sappiamo tutti quanto sarà difficile (se non impossibile) vedere nel prossimo futuro un gioco di Kratos e Atreus in questo stile.

I love this!❤️🍻 — cory barlog 🖖 (@corybarlog) December 7, 2021

Il nuovo ciclo di Kratos è cominciato appunto nel 2018 e God of War Ragnarok, previsto per il 2022, dovrebbe concludere la parentesi norrena dell’icona PlayStation che abbiamo imparato ad amare nel corso di queste generazioni di console Sony. Il futuro però, almeno secondo noi, è ancora tutto da scrivere e non è da escludere la possibilità che il team di sviluppo decida nel corso dei prossimi anni di riportare il franchise in vita con una nuova ambientazione.